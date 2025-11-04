'마약 창구' 돼버렸나…제주서 또 의심 물체 발견

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

항구·해안가서 2달새 4건 접수

제주해경청 "모든 가능성 열어두고 조사"

제주 해안가에서 발견된 마약류 의심 물체. 제주지방해양경찰청

제주 해안가에서 또다시 마약류로 의심되는 물체가 발견됐다. 최근 2달 새 4번째 의심 신고다. 도내 해안가에서 마약류 의심 물체가 지속 확인되면서 해운 항로를 통한 마약 유입이 활개를 치고 있는 것 아니냐는 지적도 나온다.

4일 제주지방해양경찰청에 따르면 지난 1일 오전 10시 30분께 제주항에서 마약류 의심 물질 신고가 접수됐다. 지난달 31일 조천읍 해안가에서 주민이 마약류 의심 물질을 신고한 다음 날 재차 발견된 것이다.

해경은 두 곳에서 발견된 마약류 의심 물질을 수거해 국립과학수사연구원에 정밀감정을 의뢰한 상태다. 이번에 발견된 물질들은 모두 비닐봉지 등에 담겨 있었으며, 한자로 차(茶)라는 글자가 적혀 있었다. 내용물은 백색 결정체로, 각각 1㎏이 밀봉 포장된 상태였다.





제주해경청은 최근 도내 여러 해안가에서 마약류 의심 신고가 접수됨에 따라 바다로 유입됐을 가능성을 염두하고 있다. 제주해경청 관계자는 "제주도 내 해상과 해안가 수색을 강화하는 등 해양종사자 등을 대상으로 의심 물체 발견 시 바로 신고하도록 홍보 활동도 진행할 예정"이라고 전했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

