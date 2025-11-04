이장우 대전시장 "'대한민국 빵 수도'될 수 있도록 빵 축제 만들어야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"대전 정원박람회 대한민국 대표 정원박람회로 발전시켜야"



이장우 대전시장(사진=대전시 제공)

AD

이장우 대전시장은 대전 빵축제와 관련 "대전 전역의 모든 제과업체가 참여할 수 있도록 해야 하고 소제동 및 대동천 일대로 규모를 대폭 확대하는 방안을 강구해야 한다"고 밝혔다.

이 시장은 4일 주재한 확대간부회의에서 "대전을 '대한민국 빵의 수도'로 자리매김할 수 있도록 전국 대표 빵 축제로 만들어야 한다"며 이같이 말했다.

이 시장은 다가오는 겨울철을 맞이한 화재 예방과 내년도 예산 확보, 관광 산업 등 시민 안전과 시정 현안 추진에 만전을 기할 것을 지시했다.

이장우 시장은 "기온이 낮아지면서 화재 위험이 높아지고 있다"며 "소방본부를 중심으로 공장, 대형 건축물 등 취약 시설의 안전 점검을 철저히 하고 민간 부문에도 경각심을 높일 수 있도록 홍보를 강화하라"고 주문했다.

이날 회의에서는 정부 예산이 국회에 제출됨에 따라 국회 예산결산특별위원회(예결위) 심사 대응 전략도 논의됐다.

이 시장은 "예결위 위원들에게 현안의 필요성과 당위성을 잘 설명하는 게 무엇보다 중요하다"며 "특히 예결위 충청권 위원들에게 잘 반영될 수 있도록 예산 증액 작업을 체계적으로 추진하라"고 강조했다.

사진=대전시 제공

관광 산업 육성에 대한 세부 지침도 내렸다.

대전 정원박람회와 관련해 이 시장은 "한밭수목원에서 갑천생태 호수공원~갑천길까지 약 8km를 연계하는 대형 박람회 구상을 추진해 대한민국 대표 정원박람회로 발전시켜야 한다"고 강조했다.

다가오는 연말을 맞아 공직기강 확립도 당부했다.





AD

이 시장은 "모임이 많아지는 시기인 만큼 음주운전 등 불미스러운 일이 단 한 건도 발생하지 않도록 공직자 모두 청렴하고 책임감 있게 한 해를 잘 마무리해 달라"며 "공직기강 확립을 통해 시민이 체감할 수 있는 결과를 신속하고 정확하게 만들어야 한다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>