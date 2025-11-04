"中, 미국산 대두 이어 밀 구매도 추진"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미국과 무역전쟁을 휴전하기로 한 중국이 미국산 대두에 이어 밀 구매도 나선다고 블룸버그통신이 3일(현지시간) 보도했다.

블룸버그통신은 중국의 주요 곡물 수입업체가 다음 달부터 2026년 2월 사이 선적될 미국산 밀 화물에 대해 지난 주말 문의했다고 익명의 소식통을 인용해 전했다. 시장조사업체 애그리소스도 중국 측이 지난주 후반 미국산 밀 품종에 관심을 보였다며 중국 측 구매량을 24만~40만t으로 추정했다. 이 같은 소식에 시카고 선물시장에서 밀 가격은 2.1% 상승하며 석 달 만의 최고치를 기록했다.

미 농무부에 따르면 중국이 미국산 밀을 구매한 것은 지난해 10월이 마지막이었다. 올해 1~9월 중국의 밀 수입량 역시 전년 대비 3분의 1 이하로 줄었다. 이는 수요 부진과 공급 과잉에 대응해 중국 당국이 자국 농산물 가격을 부양한 결과로 풀이된다.

미·중은 지난달 30일 부산에서 도널드 트럼프 대통령과 시진핑 국가주석이 정상회담을 한 뒤 무역전쟁 휴전에 합의했고, 이에 중국은 미국산 대두 구매를 재개했다. 이후 백악관은 중국이 미국산 농산물에 자국 시장을 개방하기로 약속했다고 발표했다.





블룸버그통신은 "다만 미국 정부의 셧다운으로 인해 수출입 관련 데이터 공개가 중단되면서, 농산물 선적 상황을 추적하기가 어려워지고 있다"고 짚었다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

