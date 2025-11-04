부산 전통시장서 최대 6만원 환급… 온누리상품권 행사 열린다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

11월 6일~8일 부산 100개 전통시장서

부산 전통시장에서 6만원까지 되돌려받는 온누리상품권 환급 행사가 펼쳐진다.

부산시(시장 박형준)는 '전통시장 온누리상품권 환급행사'를 오는 11월 6일부터 8일까지 사흘간 오후 1시 30분부터 5시 30분까지 부산지역 100개 전통시장(87개 환급장소)에서 연다고 3일 알렸다.

이번 행사는 지난 6월 열린 1차 행사에 이어 지역 소비를 촉진하기 위해 마련됐다. 당시 행사에는 3만5000여명이 참여해 총 22억6000만원의 매출을 기록했다.

시는 소비자가 부담 없이 혜택을 누리고 자연스럽게 추가 구매로 이어질 수 있도록 2차 행사에서는 환급 혜택을 확대했다. 행사 기간 전통시장 내 참여 점포에서 4만원 이상 구매하면 1만원, 7만원 이상 구매 시 2만원의 온누리상품권을 환급받을 수 있다. 1일 최대 2만원, 행사 기간 최대 6만원까지 지원된다.





또 기존에는 당일 구매분만 인정됐으나 이번에는 동일 시장 내 3일간의 영수증을 누적 합산할 수 있다. 시는 이를 통해 시민 참여 범위가 넓어지고 전통시장 매출 증가 효과도 커질 것으로 기대하고 있다.

지난 6월 부산 동래시장에서 열린 온누리상품권 환급행사.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

