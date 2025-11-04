영양군, 지역 농산물 ‘가공상품’ 판로 넓힌다… 농가 소득 증대 탄력

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2025 서울푸드위크코리아 참석

경북 영양군은 시군구연고산업육성사업을 통해 관내 중소기업의 사업화 지원으로 지역 농산품 가공상품의 소득증대를 위해 힘쓰고 있다.

시군구연고산업육성사업을 통해 판로개척을 위한 마케팅 지원 일환으로 지난 10월 29일부터 11월 1일까지 서울에서 열린 2025푸드위크코리아에 영양군 가공식품 공동관을 운영했으며, 영양군 농식품 가공상품의 판로개척 활성화를 위해 실시됐다.

영양군 농식품 가공상품 판로개척 활성화. 영양군 제공

2025년∼2026년에 걸쳐 시군구연고산업육성사업을 통해 국비 13억, 도비 2.8억, 군비 2.8억과 민간 자부담을 모두 포함해 총 19억원의 사업비를 통해 지역 내 중소기업 사업모델 발굴과 사업화 지원을 추진하고 있다. 올해는 모두 18개소가 선정돼, 최대 7000만원을 지원받게 됐다.

본 사업은 공공기관 위탁사업으로 경북테크노파크에서 주관해 실시되며 상품기획, 브랜딩 개발의 디자인지원과 홍보 지원, 판로개척의 마케팅 지원, 그리고 제품개발과 시제품 제작, 분석인증 등의 기술지원 프로그램으로 시행된다.

이번 사업에 선정된 조 모 대표는 "수도권 소비자들이 우리 제품에 대한 선호도와 지역 로컬푸드에 많은 관심을 보여서 놀랐고, 보다 우수한 가공상품 개발을 위해 노력해야겠다"라며 소회를 전했다.





오도창 군수는 "내년에도 시행되는 본 사업의 지원프로그램들을 통해 체계적이고, 보다 우수한 가공상품 개발과 판로개척을 위한 프로그램이 운영되도록 최선을 다하겠다"라고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

