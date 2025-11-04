'충청권 광역급행철도 민자적격성'… 기획재정부·KDI 통과

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

충청권 핵심 광역교통사업인 '대전·세종·충북 광역급행철도(CTX)'가 민자 적격성조사를 통과했다.

세종특별자치시청사 /사진= 김기완 기자

AD

4일 세종시에 따르면 기획재정부 민간투자사업심의위원회 심의 결과 충청권 광역급행철도(CTX)가 사업성을 확보하며 2028년 착공을 목표에 섰다고 밝혔다.

지난해 5월 기획재정부와 한국개발연구원(KDI)이 조사에 착수한 지 약 1년 6개월 만의 성과다. 민자 적격성 조사통과는 정부가 해당 사업을 민간 투자 사업으로 추진 가능하다고 공식적으로 판단했다는 의미다. 충청권 광역급행철도(CTX)는 총사업비 약 5조원을 투입해 대전정부청사에서 정부세종청사를 거쳐 청주국제공항까지 64.4㎞를 연결하는 사업이다.

해당 노선이 구축되면 대전·세종·청주를 30분 대로 빠르게 이동, 충청권 광역교통망의 핵심축이 될 것으로 기대된다. 기존 경부선을 활용해 서울역에서 조치원역을 거쳐 정부세종청사와 대전정부청사까지 운행하는 지역 간 열차도 함께 운행해 활용성도 한층 높인다는 계획이다.

이렇게 되면 수도권과의 접근성을 높이는 것은 물론 대통령 제2 집무실과 국회 세종의사당 개원 이후 세종시가 명실상부한 행정수도로 자리매김하기 위한 필수 교통 기반이 마련될 것으로 전망된다.





AD

최민호 세종시장은 "CTX는 단순한 철도사업이 아니라 행정수도로서의 세종과 충청권을 하나로 잇는 성장축이자 국가균형발전의 핵심 기반시설"이라며 "시민의 의견을 충분히 반영해 진정한 지역민의 철도가 될 수 있도록 국토교통부와 긴밀히 소통하겠다"고 말했다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>