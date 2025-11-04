청송군, ‘과실 명품화’ 박차… 국비 16억원 확보로 생산단지 기반 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경북 청송군이 농림축산식품부가 시행하는 '2026년 과실전문생산단지 기반조성 공모사업'에 최종 선정되며, 과수산업 경쟁력 강화에 속도를 낸다.

청송군은 이번 선정으로 향후 2년간 총사업비 20억원(국비 16억원, 지방비 4억원)을 확보해 명품 과실 생산기반 구축에 나선다.

이번에 선정된 대상지는 부남면 양숙1리 일원으로, 총 43㏊ 규모의 과수원을 대상으로 암반관정 5개소, 저수조 5개소, 용수로 8.7㎞ 등의 기반시설이 설치될 예정이다.

과실전문생산단지 기반조성사업에 선정돼 국비 16억원을 확보한 청송군.

'과실전문생산단지 기반조성사업'은 자유무역협정(FTA)으로 인한 과수산업 피해를 최소화하고 경쟁력 강화를 위해 추진되는 국비 지원사업(국비 80%, 지방비 20%)으로, 2년간 단계적으로 추진된다.

청송군은 엄격한 현장심사를 거쳐 이번 사업에 선정됐으며, 향후 용수원 개발, 농로 확·포장, 용·배수로 설치 등 과수 생산 기반을 체계적으로 구축해 경쟁력 있는 생산거점으로 육성할 계획이다.





윤경희 군수는 "최근 가뭄과 호우 등 이상기후로 인한 자연재해가 증가하는 상황에서, 고품질 과실의 안정적인 생산기반을 확충하게 돼 매우 뜻깊다"며 "앞으로도 청송군 과수산업의 지속 가능한 발전을 위해 국비사업 발굴 등에 최선을 다하겠다"라고 말했다.





