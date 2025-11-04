중기부, '호남권 웰컴 투 팁스' 개최…"지역 창업열기 확산"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

호남권 유망 기업 투자 설명회

선배 팁스기업 멘토링 등 교류 프로그램

중소벤처기업부는 4일 광주 빛고을창업스테이션에서 '호남권 웰컴 투 팁스(TIPS)' 행사를 개최했다고 밝혔다.

팁스는 민간의 운영사가 보유한 전문성과 역량을 활용해 창업기업을 선별하고 투자하면, 정부가 연구개발(R&D)과 창업사업화 자금 등을 연계 지원하는 민관 협력형 창업지원 체계다. 지금까지 3700여개의 창업기업이 참여해 17조원 이상의 후속 투자를 유치하는 등 대표 창업지원 프로그램으로 자리잡았다.

이번 행사는 팁스 참여를 희망하는 호남권의 유망 기술창업기업과 팁스 운영사 등 100여개사가 참여해 수도권에 집중된 투자 기회를 지역으로 확산시키기 위해 마련됐다.

이날 호남권 유망 창업기업은 팁스 운영사를 대상으로 투자 설명회를 진행했고 현장 평가에서 선정된 우수기업에는 상금이 수여됐다. 이날 선정된 우수기업은 동남·충청·대경권에서 선정된 우수기업과 함께 연말에 열리는 통합 본선 무대에 올라 전국의 투자사 앞에서 다시 한번 투자설명회를 펼칠 예정이다.

팁스 운영사가 자신의 주요 투자 분야 및 전략 등을 소개하는 운영사 설명회, 팁스 참여 희망 기업과 운영사 간 투자 유치 네트워킹, 선배 팁스기업의 멘토링 등 다양한 교류 프로그램도 이어졌다.





조경원 중기부 창업정책관은 "오늘 팁스 운영사와의 만남이 호남권 창업기업에 더 큰 도약을 위한 성장의 디딤돌이 됐기를 바란다"며 "권역별 웰컴 투 팁스 등을 통해 지역의 창업 열기를 확산시키겠다"고 했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

