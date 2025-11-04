동명대 상담·임상심리학과, 소년원 임상심리사 초청 특강

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동명대학교 상담·임상심리학과가 지난 10월 29일 부산소년원 소속 박상미 임상심리사를 초청해 '청소년 비행의 심리적 이해와 치료적 접근'을 주제로 특강을 열었다.

이번 강연은 청소년 비행의 심리적 원인을 깊이 있게 이해하고 교정·상담 현장에서 적용할 수 있는 치료적 접근법을 공유하기 위해 마련됐다.

강의에서 소년보호사건 처리 절차, 비행 행동의 심리적 배경, 정서조절 훈련, 임상가의 역할 등 실무 중심의 내용이 다뤄졌다. 학생들은 현장 사례를 통해 상담 및 임상 실무 역량을 높일 기회를 얻었다.

김민정 동명대 상담·임상심리학과장은 "소년원 임상심리사들은 열악한 환경 속에서도 청소년의 마음 회복을 위해 헌신하고 있다"며 "이번 특강이 학생들에게 실질적인 상담 역량을 쌓는 계기가 되길 바란다"고 말했다.





동명대 상담·임상심리학과는 전 생애 관점에서 아동, 청소년, 성인, 노인 등 다양한 연령층을 대상으로 한 상담 교육과정을 운영하고 있다. 학·석사 연계 교육과정과 중구정신건강복지센터 수탁 운영 등을 통해 상담·임상 분야 전문인력 양성에 힘쓰고 있다.

