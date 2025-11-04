진안군, 8~9일 '돌탑 쌓기대회·마이돌깨비 난장'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

마이산 남부 금당사 공원 일원

'7080 감성축제' 연출

전북 진안군이 오는 8~9일까지 마이산 남부 금당사 공원 일원에서 '소원 돌탑 쌓기 전국대회'와 '마이돌깨비 난장' 행사를 연다.

4일 군에 따르면 이번 행사는 오전 10시~오후 5시까지 진행되며, 돌 하나에 마음을 얹어 소원을 빌던 그 시절로 돌아가 동네 장터의 흥겨움에 흠뻑 취할 '7080 감성 축제'로 연출될 전망이다.

'소원 돌탑 쌓기 전국대회'·'마이돌깨비 난장' 행사 포스터. 진안군 제공

'소원 돌탑 쌓기 전국대회'는 오는 8일 일반부(자유부·가족·학생부)와 9일 전문부로 나뉘어 열린다. 일반부와 자유부 가족·학생부로 나눠 각 10팀 총 30팀이 참가한다. 심사는 전문가 현장 평가와 관람객 현장 투표를 합산해 수상팀을 가린다.

총상금은 780만원이며, 전문부 대상 300만원, 최우수상 200만원, 우수상 100만원이 수여된다. 일반부는 자유부·가족·학생부 각 부문별로 대상 50만원, 최우수상 30만원, 우수상 10만원이 주어진다.

'마이돌깨비 난장'은 7080세대의 기억을 깨우는 체험과 볼거리도 함께 채워진다. ▲돌을 이용한 옛날 놀이 ▲스프링 목마·트램펄 등 추억의 놀이기구 ▲즉석 인화 포토박스 등 돌깨비 옛날 사진관 ▲전문가 작품을 활용한 포토존 ▲옛날 시장의 감성을 살린 난장 거리존이 조성된다.

공연 프로그램은 ▲퓨전 국악팀 판소리 마당극 ▲서커스와 마술쇼까지 남녀노소가 즐길 수 있는 무대로 구성된다. 특히 오는 8일에는 ▲월랑도깨비와 ▲진안중평굿보존회 등의 신명 나는 풍물 공연이 펼쳐진다.

그 밖에도 '먹깨비 난장'에는 도너츠·만두 등 추억의 간식이 판매될 예정이며, 사연과 함께 듣고 싶은 노래를 신청하는 '추억의 음악다방'도 운영돼, 다방 DJ에게 신청곡을 건네던 그 시절의 낭만을 현재로 소환할 예정이다.





박동현 안전환경국장은 "돌 하나, 노래 한 곡, 흑백 사진 한 장에 담긴 추억이 모여, 세대가 함께 즐기는 따뜻한 주말을 만들 것이다"며 "가을 마이산에서 모두가 축제의 주인공이 되는 경험을 하길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr

