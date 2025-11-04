진안군, 8~9일 '돌탑 쌓기대회·마이돌깨비 난장'

마이산 남부 금당사 공원 일원
'7080 감성축제' 연출
전북 진안군이 오는 8~9일까지 마이산 남부 금당사 공원 일원에서 '소원 돌탑 쌓기 전국대회'와 '마이돌깨비 난장' 행사를 연다.
4일 군에 따르면 이번 행사는 오전 10시~오후 5시까지 진행되며, 돌 하나에 마음을 얹어 소원을 빌던 그 시절로 돌아가 동네 장터의 흥겨움에 흠뻑 취할 '7080 감성 축제'로 연출될 전망이다.
'소원 돌탑 쌓기 전국대회'는 오는 8일 일반부(자유부·가족·학생부)와 9일 전문부로 나뉘어 열린다. 일반부와 자유부 가족·학생부로 나눠 각 10팀 총 30팀이 참가한다. 심사는 전문가 현장 평가와 관람객 현장 투표를 합산해 수상팀을 가린다.
총상금은 780만원이며, 전문부 대상 300만원, 최우수상 200만원, 우수상 100만원이 수여된다. 일반부는 자유부·가족·학생부 각 부문별로 대상 50만원, 최우수상 30만원, 우수상 10만원이 주어진다.
'마이돌깨비 난장'은 7080세대의 기억을 깨우는 체험과 볼거리도 함께 채워진다. ▲돌을 이용한 옛날 놀이 ▲스프링 목마·트램펄 등 추억의 놀이기구 ▲즉석 인화 포토박스 등 돌깨비 옛날 사진관 ▲전문가 작품을 활용한 포토존 ▲옛날 시장의 감성을 살린 난장 거리존이 조성된다.
공연 프로그램은 ▲퓨전 국악팀 판소리 마당극 ▲서커스와 마술쇼까지 남녀노소가 즐길 수 있는 무대로 구성된다. 특히 오는 8일에는 ▲월랑도깨비와 ▲진안중평굿보존회 등의 신명 나는 풍물 공연이 펼쳐진다.
그 밖에도 '먹깨비 난장'에는 도너츠·만두 등 추억의 간식이 판매될 예정이며, 사연과 함께 듣고 싶은 노래를 신청하는 '추억의 음악다방'도 운영돼, 다방 DJ에게 신청곡을 건네던 그 시절의 낭만을 현재로 소환할 예정이다.
박동현 안전환경국장은 "돌 하나, 노래 한 곡, 흑백 사진 한 장에 담긴 추억이 모여, 세대가 함께 즐기는 따뜻한 주말을 만들 것이다"며 "가을 마이산에서 모두가 축제의 주인공이 되는 경험을 하길 바란다"고 말했다.
