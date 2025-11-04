아르코, 창작 무용 4개 작품 초연 '댄스 업라이즈'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국문화예술위원회(아르코) 아르코·대학로예술극장이 무용분야 제작공연 '아르코 댄스 업라이즈(UP:RISE)' 4개 작품을 오는 5~12일 서울 대학로 아르코예술극장 소극장에서 선보인다고 4일 밝혔다.

아르코 댄스 업라이즈는 예술극장이 무용 창작자들의 예술적 성장을 지원하기 위해 마련한 프로그램이다. 2024년 '아르코 댄스&커넥션'으로 출발해 올해 그 취지를 더욱 분명히 하고자 아르코 댄스 업라이즈라는 이름으로 새롭게 단장했다.

아르코 댄스 업라이즈는 창작 초연 작업을 지원하는 '스테이지 1'과 그 초연작을 1시간 분량의 완성작으로 발전시키는 '스테이지 2'로 나뉜다. 일시적인 제작 지원을 넘어, 지속적인 예술 성장의 발판을 제공하기 위한 구성이다.

올해 스테이지 1에는 지난 3월 공개 모집을 통해 76개 작품이 접수됐고, 지난 5월에 최종적으로 김영찬, 정찬일, 박유라, 민희정 네 명 안무가의 작품이 선정됐다.

김영찬의 작품 '감각의 분모'가 5일 처음으로 무대에 오른다. 청각의 부재를 출발점으로 감각의 다양성과 차이를 탐구하는 실험적 무대예술이다. 두 번째로 공연될 안무가 정찬일의 'XXX(7일)'는 전시와 공연 사이에 위치하며 프로젝트에 따른 적합한 표현 방식과 매체로 작업한다.

세 번째 작품 박유라의 '스턴트(9일)'는 로 몸과 장면, 환상과 상황의 경계를 탐구한다. 마지막 작품 민희정의 '체화(體化)'는 보이지 않는 것을 믿어온 몸의 태도를 불러낸다.

아르코 댄스 업라이즈는 신진을 포함한 중견 무용 창작자들의 창작 영역을 확대하기 위해 추진된 사업이다. 2년간의 로드맵으로 우수한 무용 창작 작업이 지속될 수 있도록 창작지원 환경을 제공하고 있다. 창작 초연을 지원하는 스테이지 1 중 일부가 그다음 해 1시간 분량 완성작으로 발전시킬 수 있도록 스테이지 2를 선정해 2년간 창작 작업이 이어질 수 있도록 운영하고 있다.

지난해 스테이지 1에 참여하고, 올해 '스테이지 2'로 선정된 이해니 안무가와 전혁진 안무가의 공연도 오는 8~9일과 12월 5~7일에 대학로예술극장 대극장과 소극장에서 각각 진행될 예정이다.

강량원 예술극장장은 "아르코 댄스 업라이즈 사업을 통해 안무가들의 창작영역이 확대될 수 있도록 예술극장이 함께할 것"이라고 밝혔다.





공연 관련 자세한 사항은 예술극장 누리집에서 확인할 수 있다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

