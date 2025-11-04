알뜰폰 헬로모바일 직영몰 개편…"가입부터 개통까지 3분만에 OK"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이용자 중심으로…고객 경험 혁신

셀프개통 고객 전원 5만원 상품권

LG헬로비전의 알뜰폰 브랜드 '헬로모바일'이 직영몰을 전면 개편하고, 알뜰폰 탐색부터 개통까지 고객 경험을 혁신한다고 4일 밝혔다.

AD

리뉴얼된 헬로모바일 직영몰은 쉽고 직관적인 알뜰폰 가입 경험에 초점을 맞췄다. 먼저 고객은 직영몰 입장 시 '듀얼 메인' 화면을 통해 방문목적에 맞는 출발점을 선택할 수 있다. '요금제 가입하기'와 '휴대폰 구매하기' 화면 중 고를 수 있어 유심 요금제 가입은 물론 알뜰폰을 통한 휴대폰 구입 접근성도 높아졌다. 또한 검색창과 퀵 메뉴를 지원하는 내비게이션 이용자 인터페이스(UI)를 통해 원하는 정보를 빠르게 노출해준다.

고객이 필요로 하는 상품정보 중심의 실용적인 이용자 환경도 눈길을 끈다. 휴대폰 구입 시 단말 유형별 비교기능을 지원, 새폰·중고폰·전시폰 등 유형에 따른 가격과 혜택을 한눈에 비교해보고 선택할 수 있게 도와준다. 고객은 원하는 조건을 필터로 설정해 내게 맞는 단말·요금제를 추천받고 사은품 혜택까지 한 번에 파악할 수 있다. 인공지능(AI)이 짧은 문장으로 요약해주는 고객 실사용 후기를 참고해 보다 현명한 선택을 할 수 있다.

가입 신청과 셀프개통 서비스도 개선했다. 가입신청서 입력항목 수를 최소화하고 셀프개통 실패 원인과 해결 방법을 안내하는 등 가입 절차의 번거로움과 오류 가능성을 줄였다. 요금제 가입부터 셀프개통까지 소요 시간이 기존 7분대에서 개편 후 3분대로 절반 이상 단축될 전망이다. 신분증 진위여부 고도화 등 보안을 더욱 강화해 고객 불안을 해소하고 브랜드 신뢰를 높였다.

한편, 헬로모바일 직영몰에서는 개편을 기념해 역대 최대 수준의 프로모션 혜택도 선보인다. 오늘부터 별도 공지 시까지 셀프개통 고객 전원에게 5만원 상당의 상품권을 제공하는 한편 ▲친구추천 시 20만원 상당의 상품권 ▲가입 리뷰 시 커피 쿠폰 ▲가입 후 SNS 노출 시 3만원 상당의 사은품 등 최대 42만원 상당의 혜택을 선물한다.





AD

김예현 LG헬로비전 모바일사업담당은 "앞으로도 차별적 고객가치를 담은 UI·UX 혁신을 이어가며, 고객에게 새로운 알뜰폰 가입 경험을 선사하고 합리적인 통신문화 정착에 기여해 나가겠다"고 밝혔다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>