광양경자청, 이차전지 동북아 투자 허브 '광양만권' 전세계 홍보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이차전지ㆍ화학ㆍ물류 투자 유치 상담

광양만권경제자유구역청(이하 광양경자청)은 지난 10월 30일부터 31일까지 서울 삼성동 그랜드 인터컨티넨탈 호텔에서 열린 '인베스트 코리아 서밋 2025(Invest KOREA Summit 2025)'에 참가해 글로벌 투자유치 활동을 전개했다고 밝혔다.

산업통상자원부가 주최하고 코트라(KOTRA)가 주관한 이번 행사는 국내 최대 규모의 외국인 투자유치 행사로, 2006년부터 매년 개최되고 있다.

광양경자청은 지난 10월 30일부터 31일까지 서울 삼성동 그랜드 인터컨티넨탈 호텔에서 열린 '인베스트 코리아 서밋 2025(Invest KOREA Summit 2025)'에 참가해 글로벌 투자유치 활동을 전개했다. 광양경자청 제공

AD

올해는 300여 개의 외국인 투자사와 300여 개 국내 기업, 주한 외교사절, 외신 등 약 2,000여 명이 참가해 명실상부한 국가대표 투자유치 플랫폼으로서의 위상을 입증했다.

광양경자청은 이번 행사에서 여수시와 공동 부스를 운영하며, 북미ㆍ유럽ㆍ중국ㆍ일본 등 주요 글로벌 투자자와 정부 관계자와 활발한 네트워킹을 진행했다. 이를 통해 광양만권을 이차전지·화학·기계부품·물류산업의 동북아 투자 허브로 육성하기 위한 전략과 투자환경의 강점을 집중 홍보했다.





AD

구충곤 광양경자청장은 "이번 행사는 광양만권의 첨단산업 인프라와 투자 경쟁력을 전 세계에 알릴 수 있는 의미있는 자리였다"며 "앞으로도 광양만을 동북아 최고의 투자 허브로 자리매김해 지역경제의 지속 성장 기반을 마련하겠다"고 말했다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>