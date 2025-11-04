익산시 '성지혜윰길 다이로운 익산여행' 추가 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

순례형 치유여행 프로그램

참가자 만족도 94.7% 매우 높아

전북 익산시는 관광객의 큰 호응에 힘입어 순례형 치유여행 프로그램 '성지혜윰길 다이로운 익산여행'을 추가 운영한다고 4일 밝혔다.

'2025 성지혜윰길 다이로운 익산여행'은 총 446명이 참여했으며, 이 중 92.9%가 타지역 관광객으로 집계됐다.

익산시가 순례형 치유여행 프로그램 '성지혜윰길 다이로운 익산여행'을 추가 운영한다. 익산시 제공

AD

참가자 만족도는 94.7%로 매우 높았고, 지인 추천 비율이 61.4%에 달해 여행의 진정성과 체험 만족도가 자연스러운 홍보로 이어지고 있는 것으로 분석됐다.

시는 여행객의 높은 관심과 만족도를 바탕으로 오는 21~22일, 28~29일, 내달 5~6일 등 총 3회차(6팀)를 추가 운영한다. 오는 가을과 겨울 익산의 고즈넉한 길을 따라 마음을 돌보는 여행이 시민과 관광객을 맞을 예정이다.

올해 성지혜윰길 다이로운 익산여행은 원불교 중앙총부, 미륵사지, 두동교회, 나바위성당 등 4대 종교문화 유산을 중심으로 아가페 정원, 고스락 등 지역 명소를 연계해 진행됐다.

참가자들은 순례와 명상, 여유로운 산책을 통해 마음을 치유하고 익산의 역사와 문화적 깊이를 함께 체험했다. 특히 올해는 50대 이하 참가자 비중이 크게 늘고, 가족 단위와 청년층의 참여가 확대되면서 세대를 아우르는 치유형 여행으로 자리매김했다.

시는 이번 성과를 바탕으로 종교문화 유산과 관광 콘텐츠를 결합한 체류형 힐링 프로그램을 지속 확대해 나갈 계획이다. 이를 통해 전국에서 찾는 마음 여행 거점도시로 도약하겠다는 구상이다.





AD

시 관계자는 "참여자들의 꾸준한 호응으로 올해 특별히 추가 운영을 결정했다"며 "성지혜윰길 다이로운 익산여행이 힐링과 순례, 문화체험을 아우르는 대표 치유 여행으로 자리 잡을 수 있도록 더욱 내실 있게 준비하겠다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>