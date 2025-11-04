고령군, ‘달리는 국민신문고’ 운영… 국민권익위와 현장 민원 해소

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

행정·법률·소비자 피해 등 현장 상담… “주민 불편 실질적 해결 기대”

국민권익위원회가 주관하는 '달리는 국민신문고'가 오는 13일 고령군청 대가야홀을 찾아 주민 민원 해소에 나선다.

이날 오전 10시부터 오후 4시까지 진행되는 이 행사는 국민권익위원회와 관계 협업기관이 함께 참여해 주민 고충을 현장에서 직접 청취하고 해결책을 제시하는 권익구제 서비스다.

현장에는 국민권익위원회 조사관과 협력기관 전문가 등 20여명의 상담 인력이 참여해 행정·공공기관 관련 민원, 소비자 피해, 지적 문제, 생활법률 등 생활 밀착형 상담을 제공한다.

또 즉시 해결 가능한 사안은 현장에서 바로 처리하고, 추가 조사가 필요한 민원은 관계기관 협의를 거쳐 심층 조사 후 후속 조치를 진행할 예정이다.





이남철 군수는 "주민들의 목소리를 현장에서 직접 듣고 실질적인 해결 방안을 찾는 뜻깊은 자리"라며 "이번 방문이 지역민 불편 해소에 큰 도움이 되길 바란다"고 말했다.

고령군청.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

