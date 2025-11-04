코스피, 기관·외국인 순매도에 장중 약세

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

코스피가 기관과 외국인의 순매도세에 밀려 장중 약세를 보이고 있다.

4일 오전 10시30분 기준 코스피는 전일 대비 1.32% 하락한 4166.15에 거래되고 있다.

투자주체별로는 기관과 외국인이 각각 3344억원, 1조1471억원을 순매도하는 반면 개인은 1조4699억원을 순매수 중이다. 선물 시장에서는 기관과 개인이 각각 9177억원, 3682억원 순매수하는 반면 외국인은 1조3128억원을 순매도 중이다.

업종별로는 대부분의 업종이 하락세다. 증권업종이 3.1% 약세고 운송장비 －3.14%, 전기전자 －2.14%, 제조 －1.65%, 유통 －0.97%, 운송창고 －1.0%, IT서비스 －0.45%, 건설 －0.59%, 보험 －0.49%, 기계장비 －0.44%, 전기가스 －0.36% 등이 내림세다. 반면 제약업종은 1.43% 강세고 음식료담배 1.33%, 화학 0.7%, 비금속 0.62% 등이 오름세다.

시가총액 상위권 종목들은 등락이 엇갈리고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 1.89%, 3.87% 약세고 현대차 －3.95%, 한화에어로스페이스 －1.82%, HD현대중공업 －6.1%, 기아 －2.46%, NAVER －1.82% 등이 내림세다. 반면 LG에너지솔루션은 0.63% 강세고 두산에너빌리티 0.56%, KB금융 3.22% 등은 오름세다.

코스닥지수는 상승세를 보이고 있다. 코스닥지수는 전일 대비 1.83% 상승한 931.19에 거래되고 있다. 투자주체별로는 기관이 412억원을 순매수하는 반면 외국인과 개인은 각각 49억원, 117억원을 순매도하고 있다.

시가총액 상위권 종목들은 대부분 강세다. 알테오젠이 5.16% 올랐고 에코프로 2.43%, 레인보우로보틱스 0.72%, HLB 22.59%, 펩트론 3.61%, 에이비엘바이오 3.48%, 리가켐바이오 5.18%, 파마리서치 0.56%, 삼천당제약 2.35%, 리노공업 2.59%, 코오롱티슈진 8.47%, 보로노이 7.09% 등이 강세다.





한편 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 전일 대비 6.5원 오른 1437.8원에 거래되고 있다.





