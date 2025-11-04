KB국민카드, 해외여행 준비고객 캐시백 행사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

마스터카드 트래블리워드 서비스 등록시 환급

KB국민카드는 트래블러스 체크카드 고객을 대상으로 오는 12월31일까지 캐시백 혜택모음.zip 이벤트를 한다고 4일 밝혔다.

KB 페이 애플리케이션 이벤트 페이지 내 마스터카드 트래블 리워드(MTR) 서비스에서 카드를 등록하면 10% 캐시백 혜택을 받는다. 일본 백화점, 중국 알리페이, 유럽 쇼핑몰 등 가맹점에서 이용 시 환급해준다.

'마스터카드로 해외여행하면 웨스틴 조선 서울 선착순 혜택' 행사도 다음 달 19일까지 진행한다. 행사 응모 후 KB국민 마스터 신용 및 체크카드로 해외 현지 가맹점에서 원화 환산액 기준 100만원 이상 쓰면 웨스틴 조선 서울 단독 특전을 선착순 제공한다.





'유니온페이 해외 10% 즉시 할인' 행사는 다음 달 31일까지 한다. 행사 응모 후 KB국민 유니온페이 신용 및 체크카드로(KB국민 기업, 비씨 제외) 해외 9개국 오프라인 가맹점에서 건당 미화 환산액 150달러(약 21만5000원) 이상 결제하면 10%를 할인해준다. 결제 건당 최대 20달러(약 2만9000원), 카드당 최대 3회까지 깎아준다. 대상국은 중국, 홍콩, 마카오, 대만, 미국, 일본, 베트남, 싱가포르, 호주다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

