예스24, '2025 올해의 책' 투표……28일까지 최종 24권 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

19일까지 1차 투표 50권 선정

28일까지 2차 투표, 최종 24권 선정

문화콘텐츠 플랫폼 예스24가 '2025 올해의 책' 투표 오픈을 기념해 이벤트를 실시한다. 최종 투표 기간은 오는 28일까지다.

AD

23회째를 맞은 '올해의 책' 투표는 예스24의 대표 연례 문화 행사 중 하나다. 이번 투표에서는 지난해 10월1일부터 지난 9월30일 사이 출간된 도서 중, '오늘의 책'에 선정된 적이 있거나 독자들에게 많은 사랑을 받은 도서 등 예스24 PD들의 추천을 거친 300권이 후보로 선정됐다.

올해부터는 독자 참여를 한층 강화하기 위해 두 차례에 걸쳐 투표를 진행한다. 먼저 오는 19일 오후 12시까지 '본선 투표(1차)'를 진행해 300권 중 50권의 최종 투표 후보를 확정하고, 이후 오는 28일 자정까지 '최종 투표(2차)'를 실시해 24권의 '2025 올해의 책'을 선정한다.

투표에 참여한 회원 전원에게는 본선 투표 시 YES상품권 1000원, 최종 투표 참여 시 YES상품권 500원을 제공하며, 투표 참여 시 1회에 한해 크레마클럽 이용권을 선물한다. 더불어, 올해는 후보 도서에 포함되지 않은 책에도 투표할 수 있는 '인기상' 부문이 신설돼 더욱 기대를 모은다.

예스24는 하루 한 번 참여 가능한 미션 달성 이벤트도 운영한다. 투표한 책을 응원하는 추천사 작성 및 크레마클럽 가입, 관심 도서 카트 담기 등 미션을 수행해 스탬프를 모을 수 있으며, 이를 통해 골드바 1돈(1명), 롯데호텔 월드 라세느 올데이 식사권(3명), 맥파이앤타이거 티머그&논카페인 잎차 세트(10명), YES상품권 1만원(100명) 등 푸짐한 경품에 응모할 수 있다.

이 밖에도 키치하고 귀여운 디자인의 '올해의 책' 기념 종이 및 디지털 스티커를 제작해 온·오프라인으로 배포하고, SNS 및 오프라인 서점과 연계한 다양한 이벤트를 진행할 예정이다. 또한 '올해의 책' 후보 도서를 읽고 예스24 독서 커뮤니티 사락에 독서노트와 리뷰를 남기면 YES상품권을 받을 수 있는 이벤트도 준비됐다.





AD

김주성 예스24 마케팅본부장은 "예스24는 올해로 23회째를 맞은 '올해의 책' 투표를 새롭게 개편해 독자들이 더 쉽고 즐겁게 참여할 수 있도록 했다"며 "새롭게 신설된 인기상 투표와 더불어 다양한 이벤트와 혜택이 준비된 만큼 독자 여러분의 많은 기대와 참여를 부탁드린다"고 전했다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>