미국인 절반 이상 "향후 5년 내 정치인 암살 가능성"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

美에 '폭력적 포퓰리즘' 시대 도래 경고

미국인 절반 이상이 정치 폭력의 증가를 우려하며 향후 5년 내 선거에 출마한 정치인이 암살당할 수 있다고 생각한다는 여론조사 결과가 나왔다.

지난 9월(현지시간) 미국 유타주 오렘의 유타밸리대학교에서 시민들이 총격을 당한 정치 운동가 찰리 커크를 추모하고 있다. AP연합뉴스

AD

3일(현지시간) 미국 정치전문매체 폴리티코와 여론조사업체 퍼블릭퍼스트가 지난달 18~21일 미국 성인 2051명을 대상으로 실시한 여론조사에 따르면 응답자의 55%가 앞으로 정치 폭력이 더 늘어날 것으로 예상했다.

특히 5년 내 선거에 입후보한 정치인이 암살당할 가능성이 있다는 응답이 절반을 넘었다. 이 같은 답변 경향성은 공화·민주당 지지 여부와 관계없이 보편적으로 나타났다.

응답자의 64%는 정치적 폭력이 결코 정당화될 수 없다고 밝혔지만, 때에 따라서 용인될 수 있다는 응답도 24%에 달했다. 특히 45세 미만 응답자 중에선 3명 중 1명꼴로 정치적 폭력이 때론 정당화될 수 있다는 시각을 드러냈다.

응답자의 41%는 자신의 정치적 견해를 공개하는 데 주저함을 느낀다고 말했다. 이런 답변을 한 응답자들 사이에선 정치 폭력 증가를 우려하는 비율이 68%로 더욱 높게 나타났다.





AD

폴리티코는 지난해 대선 국면에서 발생한 트럼프 대통령 암살 시도 사건과 지난 9월 청년 보수 운동가 찰리 커크 암살 사건 등이 정치 폭력에 대한 미국인의 우려를 키웠다고 진단했다. 미 시카고대 정치학 교수 로버트 페이프는 "정치적 폭력에 대한 대중의 지지가 주류 사회에서 커지고 있다"며 미국에 '폭력적 포퓰리즘'의 시대가 도래했다고 경고했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>