부산교육청, 전국 시도교육청 평가 5년 연속 ‘최우수’… 교육혁신 선도 입증

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

교육부 21개 지표 전 항목 통과… “학생 한 명 한 명이 행복한 교육 실현”

부산시교육청(교육감 김석준)이 교육부가 주관한 '2025년 전국 시도교육청 평가'에서 5년 연속 최우수 교육청으로 선정됐다.

교육부는 지난 3일 전국 17개 시도교육청을 대상으로 실시한 평가 결과를 발표했다. 부산시교육청은 4개 평가 영역, 21개 지표 전 항목을 통과하며 최우수 등급을 받았다.

이는 2021년 이후 5년째 이어진 성과로, 부산교육청의 지속적인 혁신 행정과 교육 품질 제고 노력이 결실을 본 것으로 평가된다.

이 평가는 시도교육청의 책무성 강화와 우수사례 확산, 행·재정 운영 효율화를 목적으로 진행됐다. 평가 영역은 ▲국가책임 교육·돌봄 ▲교실혁명 ▲함께학교 ▲행·재정 효율화 등 4개 분야로 구성됐다.

부산교육청은 특히 ▲양질의 영유아 교육·보육 서비스 제공 ▲교원의 디지털 역량 강화 ▲이주배경학생 교육 지원 확대 ▲조직운영 효율화 등 핵심 지표에서 전국 최고 수준의 평가를 받았다.

부산시교육청은 이번 성과로 교육부로부터 재정 인센티브를 확보, 이를 지역 교육혁신 재원으로 활용해 미래교육 기반 강화에 투자할 계획이다.





AD

김석준 부산시교육감은 "이번 결과는 부산교육가족 모두의 헌신과 협력으로 일궈낸 값진 성과"라며 "흔들림 없는 정책 추진과 혁신 행정을 통해 학생 한 명 한 명이 행복한 부산교육을 실현하겠다"고 말했다.

부산시교육청.

AD





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>