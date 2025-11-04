경북여고 총동창회, 개교 100주년 맞아 이웃돕기 성금 1502만원 기탁

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

자선바자회 수익금 기부



대구사회복지공동모금회(회장 신홍식)는 경북여자고등학교 총동창회(회장 김정숙)에서 성금 1502만1000원을 기탁해왔다고 4일 밝혔다.

이번 성금은 경북여자고등학교 100주년을 맞아 '릴리페어(Lily Fair)' 자선바자회를 통해 마련됐다. 릴리페어는 총동창회 선후배 동문을 비롯, 학부모 및 재학생, 교직원과 지역주민들이 모두 함께 참여하는 소통의 장으로 바자회, 패션쇼 등 다채로운 행사로 진행됐다.

경북여고 총동창회가 개교 100주년을 기념한 자선 바자회 수익금 1502만원을 이웃돕기 성금으로 기탁하고 있다. (왼쪽부터 강주현 대구사회복지공동모금회 사무처장, 경북여고 총동창회 오선미 부회장, 김정숙 회장, 조선희 부회장)

총동창회는 '쓰는 순간부터 기부가 된다! 백합인의 따스함으로 세상을 아름답게'라는 슬로건 아래 총 18개 부스를 운영하며 의류, 패션소품, 가정용품, 생화 등을 판매해 수익금 1502만1000원을 마련했다. 이번 기부를 통해 총동창회는 대구사랑의열매 '나눔리더스클럽' 15호 회원으로 이름을 올렸다.

한편, 경북여자고등학교 총동창회는 지역사회 공헌과 나눔문화 확산에 앞장서고 있으며, 지난 3월에도 경북 산불 피해 복구를 위해 성금 3000만원을 기탁한 바 있다.

김정숙 경북여자고등학교 총동창회장은 "선·후배와 동문, 지역사회가 함께한 뜻깊은 자리였다"며 "100년을 넘어 미래를 향해 나아가는 경북여고가 될 수 있도록 앞으로도 나눔과 연대의 전통을 이어가겠다"고 말했다.





대구사회복지공동모금회 강주현 사무처장은 "오랜 역사와 전통을 지닌 지역의 명문교인 경북여자고등학교의 따뜻한 나눔실천에 감사드리며 앞으로도 지역사회 나눔문화 확산에 앞장서 주길 바란다"고 말했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

