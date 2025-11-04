토스, 현대면세점과 '페이스페이' 업무협약…공동 프로모션

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

연내 인천공항점에 서비스오픈 목표

토스 운영사 비바리퍼블리카는 현대백화점그룹 현대면세점과 전략적 업무협약을 체결하고 페이스페이 중심 디지털 결제 혁신 협력에 나선다고 4일 밝혔다.

서울 강남구 토스 본사에서 열린 업무협약식에서 오규인 토스 부사장(오른쪽)과 이정민 현대면세점 경영지원본부장이 기념 촬영을 하고 있다. 토스

협약식은 서울 강남구 역삼동 토스 본사에서 열렸다. 오규인 토스 부사장과 이정민 현대면세점 경영지원본부장을 비롯한 양사 주요 관계자가 참석했다.

두 회사는 협약을 통해 토스의 페이스페이와 QR결제 등 디지털 결제 기술을 기반으로 고객 편의성과 혜택을 강화하기 위한 협력을 본격화하기로 했다.

이르면 올해 안에 현대면세점 인천공항점에 페이스페이 서비스를 오픈하고 무역센터점에 토스 QR결제 서비스를 적용할 계획이다.

토스 스마트패스와 연동해 공항 이용객 대상 프로모션을 할 예정이다. 토스 스마트패스는 인천국제공항 출국장과 탑승구를 안면인식만으로 통과할 수 있는 서비스다.

토스는 협약을 계기로 면세 업계를 비롯한 오프라인 리테일 파트너와의 협력을 확대할 계획이다. 다양한 리테일 환경에서 고객이 더 쉽고 안전하게 결제할 수 있도록 사용자경험(UX)을 확산한다는 방침이다. 이를 통해 페이스페이 이용자 저변을 넓히고 브랜드 신뢰도를 높일 것으로 회사 측은 보고 있다.





오 부사장은 "현대면세점과의 협력은 토스 결제 기술이 오프라인 리테일 현장으로 확장되는 중요한 계기"라며 "앞으로도 더 많은 고객이 안전하고 간편한 결제 경험을 누리도록 다양한 파트너사와 협력을 이어갈 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

