광주시 “전남도 결단해야”…특별광역연합 연내 출범 촉구

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

“지역 이견으로 발전 늦출 수 없어”

시민 10명 중 7명 “광역연합 필요”

광주시가 전남도의 협조를 촉구하며 '광주·전남 특별광역연합'의 연내 출범 필요성을 거듭 강조했다. 수도권 집중과 지방소멸 위기 속에서 호남권 공동발전을 위한 결단이 시급하다는 입장이다.

지난 8월 27일 전남 나주시청 대회의실에서 '광주·전남 특별지특별광역연합 추진 선포식'이 열리고 있다. 사진 왼쪽부터 강기정 광주시장, 김경수 지방시대위원장, 김영록 전남지사. 광주시 제공·연합뉴스

AD

광주시는 4일 입장문을 내고 "광주·전남 특별광역연합 설립 절차를 성실히 이행하고 있으며, 시의회도 지난달 24일 규약안을 최종 의결해 초광역 협력에 대한 확고한 의지를 보여줬다"고 밝혔다. 시는 이번 결정이 특별광역연합의 성공적 출범을 위한 의미 있는 진전이며, 시민의 열망을 반영한 것이라고 강조했다.

또 "수도권 집중과 지방소멸 위기 극복을 위한 이재명 정부의 '5극 3특 전략'은 호남권이 새로운 성장 동력을 마련하기 위한 필수 과제"라며 "지역 간 이해관계나 내부 이견으로 출범을 미루는 것은 발전 기회를 늦추는 일"이라고 했다. 이어 "전남도의회가 아직 규약안을 상정하지 않아 연내 출범에 차질이 우려된다"며 "더 이상의 지연 없이 즉시 의결해 법적·행정 절차를 마무리해 달라"고 요청했다.

한편, 광주시의회가 최근 실시한 시민 여론조사에서도 광주·전남 특별광역연합 추진에 대한 시민들의 공감대가 확인됐다. 조사 결과 응답자의 71.4%가 '필요하다'고 답했으며, 정책 추진 전반에 대한 긍정 응답은 79.2%로 부정 응답(20.8%)을 크게 웃돌았다. 특히 우선 협력 분야로는 '산업경제 활성화'(32.3%)와 '광역교통'(31.8%)이 높게 나타났고, 광주-나주 광역철도 사업에는 69.1%가 찬성했다.





AD

이번 여론조사는 한국정책연구원이 수행했으며, 광주광역시에 거주하는 만 18세 이상 남녀 700명을 대상으로 전화 면접 방식으로 진행됐다(표본오차 ±3.7%P, 95% 신뢰수준).





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>