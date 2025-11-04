신한카드, '같이페이' 기부캠페인…땡겨요 앱쓰고 취약계층 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

연말까지 땡겨요 앱서 신한카드 결제시 기부

신한카드는 고객 참여 기반 지역사회 사회공헌 캠페인 '같이페이'를 진행한다고 4일 밝혔다.

같이페이는 신한카드가 새롭게 시작하는 사회공헌 캠페인이다. 고객이 지역 소상공인 가맹점을 이용하면 신한카드가 일정 금액을 조성해 취약계층을 지원하는 프로젝트다. 별도 신청 절차 없이 대상 가맹점을 이용하면 자동 참여하는 방식이다. 추가 비용은 없다.

조성된 기부금은 취약계층을 위한 다양한 지원 프로그램으로 활용한다.

신한카드는 첫 같이페이 캠페인을 '땡겨요'와 함께 연말까지 진행한다. 고객이 땡겨요 애플리케이션에서 결제할 때마다 참여 스탬프가 하나씩 늘어난다. 5회 달성 시 캠페인 참여가 끝난다.

캠페인 종료 후에는 지역별 참여율을 고려해 상위 지역 중심으로 기부금을 쓴다. 1~3위 지역에선 어르신 재취업 지원 프로그램에 활용한다. 4~10위 지역에선 취약계층을 대상으로 건강한 한 끼 식사를 제공한다.

향후 신한카드는 같이페이 캠페인을 전통시장 내 소상공인, 저렴한 가격과 양질의 서비스를 제공하는 착한가게 등 다양한 가맹점으로 확대해 나갈 예정이다.





신한카드 관계자는 "가치 있는 소비, 같이 사는 삶이란 메시지를 전하기 위해 캠페인을 기획했다"며 "앞으로도 금융으로 세상을 이롭게 한다는 그룹 미션에 맞춰 사회적 가지를 담은 다양한 캠페인을 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

