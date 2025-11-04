파수, 기업용 AI '엘름' GS인증 획득

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

파수는 도메인 특화 학습 기반 기업용 인공지능(AI) '엘름(Ellm)'이 GS인증을 획득했다고 4일 밝혔다.

파수는 최근 AI기반 비정형데이터 개인정보보호 'AI-R Privacy'(에어 프라이버시)가 업계 최초로 GS인증을 받았다. 이어 사내 프라이빗 거대언어모델(Private LLM) 플랫폼인 Ellm도 GS 인증을 획득하며 AI 기술력과 안정성을 공식 인정받았다.

파수는 적극적으로 AI 활용에 나서고 있는 공공기관 및 기업들을 대상으로 온프레미스(구축형) AI 시장을 공략한다.

GS인증은 국제표준화기구(ISO)가 정한 국제표준에 따라 안전성, 기능성, 신뢰성 등의 소프트웨어 품질을 평가하고 인증하는 제도다. Ellm은 GS인증 최고 등급인 1등급 획득에 성공했다.

Ellm은 조직의 특성과 요구사항에 맞춰 내부 데이터로 파인튜닝해, 온프레미스 또는 프라이빗 클라우드 형태로 구축하는 안전하고 실용적인 경량 대형 언어모델(sLLM)이다. 보고서 작성 및 내부 데이터 분석, 고객 응대 등 다양한 분야에 적용 가능하다. 파수의 데이터 관리 및 보안 역량을 기반으로 보다 안전하고 효율적으로 AI를 활용할 수 있다.

파수의 데이터 보호 및 관리 솔루션들과 연동돼 데이터별로 설정된 접근 권한과 정책을 적용할 수 있다. 이를 통해 개인정보 및 지적재산권과 같은 중요 데이터를 AI 학습에 사용하거나 AI를 통해 부적절하게 노출되는 상황을 방지하면서 AI 활용도를 높인다.

고동현 파수 상무는 "조직의 특성에 맞는 내부 생성형 AI 구축은 업무 생산성을 혁신하고 경쟁력을 강화하면서도 보안을 유지하기 위한 수단으로 확산하고 있다"고 말했다.





이어 "실제 공공기관에서 활용되고 있는 Ellm이 GS인증을 통해 또 한번 신뢰성을 인정받았다"며 "파수는 글로벌 데이터 관리·보안 시장을 선도하며 축적한 노하우와 Ellm을 결합해 기관 및 기업의 AI 활용을 적극적으로 지원해 나갈 것"이라고 설명했다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

