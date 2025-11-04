동아제약 락토바이브, 올리브영 온라인몰 입점

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동아제약은 유산균 전문 브랜드 '락토바이브'가 올리브영 온라인몰에 입점하며 소비자 점점 확대에 나섰다고 4일 밝혔다.

이번 입점 제품은 장 건강과 질 건강을 관리할 수 있는 유산균 3종으로 ▲락토바이브 지노솔루션 스틱 30포 ▲락토바이브 프로 30캡슐(1개월분) ▲락토바이브 패밀리 스틱 30포(1개월분)로 구성됐다.

락토바이브는 동아제약이 독자 개발한 특허 균주 2종(EPS DA-BACS·EPS DA-LAIM)을 전 제품에 적용한 것이 특징이다. EPS균주는 끈적한 점성의 대사산물을 스스로 생성해 균주 표면을 감싸며, 사람의 마이크로바이옴 생태계에 조화롭게 공생할 수 있는 능력을 갖췄다.

'락토바이브 지노솔루션'은 질 건강 개별인정형 리스펙타 균주 50억 CFU(집락 형성 단위)와 동아제약 특허 균주를 비롯한 비피더스균 1억 CFU까지 담아 질 건강과 장 건강을 1일 1포로 동시에 관리할 수 있는 제품이다. 인체적용시험 결과, 15일간 섭취만으로 질 소양감(가려움)과 질 분비물, 질염 재발률이 감소에 도움을 주는 것으로 확인됐으며, 질내 유익균이 정착 및 증식 효과에서도 우수한 결과를 보였다.

'락토바이브 프로'는 한 캡슐에 프로바이오틱스 100억 CFU를 보장해 집중적인 장 건강 관리가 가능하며, '락토바이브 패밀리'는 요구르트맛 분말 타입으로 온 가족이 간편하게 장과 면역 건강을 함께 챙길 수 있는 제품이다.

락토바이브는 2023년 출시 이후 우수한 효능감으로 입소문을 타며 재구매율이 높은 충성 고객층을 확보했으며, 최근 진행된 인플루언서 마켓에서도 3회 연속 높은 판매 실적을 기록했다. 지난해에는 일본 큐텐 재팬에 출시되자 마자 건강기능식품 부문 1위에 선정되는 등 해외 시장에서도 좋은 반응을 얻고 있다.

락토바이브 관계자는 "올리브영의 온라인몰 입점을 통해 더 많은 소비자들에게 한 걸음 더 가까이 다가갈 수 있게 되어 기쁘다"며 "특히, 환절기에는 면역의 기초가 되는 장 건강 관리가 특히 중요한데 락토바이브가 일상 속 건강 관리의 든든한 파트너가 되길 바란다"고 말했다.

또한 "질 건강 유산균을 꾸준히 섭취해오던 분들이라면, 식약처에서 기능성을 인정받은 질 건강 유산균과 동아제약 특허 EPS 균주를 함께 담은 지노솔루션 스틱에 주목해 보길 바란다"고 말했다.





한편, 동아제약은 K뷰티 대표 플랫폼 올리브영을 통해 프리미엄 멀티 비타민 '오쏘몰(Orthomol)', 이너뷰티 브랜드 '아일로(ILO)', 구강 민트볼 '듀오버스터(DUOBURSTER)' 등 소비자들의 건강한 일상을 지원하는 다양한 생활건강 제품을 선보이고 있다.





