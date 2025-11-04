아시아나, 인천공항 2터미널로 이전…내년 1월 14일부터

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

탑승 수속 카운터 G~J 구역 배치

비즈니스클래스 및 우수회원 카운터는 J열

아시아나항공이 내년 1월 14일부터 인천공항 제2여객터미널에서 운항을 시작한다고 4일 밝혔다.

내년 1월 14일 00시를 기준으로 아시아나항공 모든 운항편은 제2여객터미널에서 출발·도착한다. 탑승수속은 G~J 카운터에서 이뤄지며, 그 중 J열은 비즈니스클래스와 우수회원 전용 카운터로 운영될 예정이다.

이번 아시아나항공의 터미널 이전은 통합항공사 출범을 위한 조치다. 이전을 통한 공항운영효율 및 승객 편의 제고가 기대된다.

아시아나항공은 터미널 이전 관련 고객 안내를 강화해 승객 혼선을 최소화한다는 방침이다. 홈페이지와 사회관계망서비스(SNS) 등 온라인 채널을 통해 지속 홍보하고, 인천공항 내 주요 위치에 안내 배너를 설치해 고객 안내에 주력할 예정이다.

내년 1월 14일부터 탑승하는 고객 대상 전자항공권 여정 안내서(E-TICKET)에 터미널 정보가 변경 적용되며, 알림톡을 통해 개별 추가 안내를 진행할 예정이다.





아시아나항공 관계자는 "내년 1월 14일까지 제2여객터미널 이전에 대한 홍보와 고객 안내를 지속 이어나갈 예정"이라며 "제2여객터미널에서 더욱 쾌적하고 편안한 여행 환경을 제공해드릴 수 있도록 준비하겠다"고 말했다.

인천공항 2터미널 출국장 지도. 아시아나항공 제공

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

