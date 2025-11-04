경기관광공사, 中 단체관광객 연말까지 5천명 유치

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기관광공사가 연초부터 실시한 '리얼 코리아 경기 웰컴 캠페인' 및 선제적 중국 단체관광객 유치 확대 노력 등이 성과를 내고 있다.

경기관광공사는 지난 9월29일부터 시행된 중국 단체관광객 대상 무사증 제도 시행 이후 10월 말까지 한 달간 3000여명의 단체 관광객이 입국했으며 오는 12월까지 추가로 2000여명이 들어올 예정이라고 4일 밝혔다.

추가 방문 예정인 2000여명은 용인, 수원, 평택, 김포, 고양, 파주 등에 숙박하며, 인근 음식점, 편의점, 쇼핑몰 등을 방문할 예정이다.

또 이들은 파주 임진각 관광지 방문 체험, 삼성이노베이션뮤지엄 등 다양한 도내 관광 프로그램에 참여한다.

경기도를 찾은 중국인 단체 관광객들이 여주 오곡나루축제 행사장을 찾아 공연을 관람하고 있다. 경기관광공사 제공

경기관광공사는 그동안 중국 무사증 시행에 앞서 지난 6월부터 ▲중국 최대 여행플랫폼 트립닷컴과 공동 라이브 커머스 홍보 진행 ▲중국 유력 여행플랫폼 통청여행과 공동 경기도 여름마케팅 추진 ▲중국 서부내륙지역 단체시장 개척 세일즈 및 MOU 체결 ▲국경절 황금연휴 대비 트립닷컴과 공동 마케팅(9~10월) 등 다양한 활동을 전개했다.





조원용 경기관광공사 사장은 "중국 무사증, 한류 확산, APEC 등 방한 수요 이벤트가 지속적으로 이어지고 있는 만큼 이에 맞춰 시장별 유력 여행플랫폼 공동마케팅, 여행업계 상품개발을 통한 중화권, 일본, 동남아 등 기존 주력 시장 관광객 유치를 지속 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

