"이동약자용 PBV 만든다" 기아, 英 모타빌리티와 PBV 협력

우수연기자

입력2025.11.04 09:22

영국 최대 규모 장애인 대상 리스車 운영사
기아와 PBV 협력 본격화
지난 3일 양재동 기아 사옥에서 협약식

기아가 영국 최대 규모의 장애인 대상 리스 차량 운영사인 '모타빌리티(Motability)'와의 협력을 본격화한다고 4일 밝혔다.


기아는 지난 3일 서울 양재동 기아 사옥에서 모타빌리티와 영국 내 PBV(목적기반모빌리티) 보급 확대를 위한 업무협약(MOU)를 체결했다. 이날 행사에는 송호성 기아 사장, 김상대 PBV비즈니스사업부장, 앤드류 밀러 모타빌리티 CEO, 다미안 오톤 CCO 등 주요 관계자들이 참석했다.


모타빌리티는 약 86만명의 고객과 약 3만5000대의 WAV(Wheelchair Accessible Vehicle·휠체어용 차량)와 약 9만4000대의 전기차를 보유 중이다. 이와 함께 휠체어 탑승이 가능한 전기차 콘셉트 모델 'eVITA'를 개발하는 등 장애인 이동권 향상을 위한 다양한 활동을 펼치고 있다.


"이동약자용 PBV 만든다" 기아, 英 모타빌리티와 PBV 협력 (사진 왼쪽부터) 지난 3일 기아 사옥에서 열린 MOU 체결식에서 모타빌리티 앤드류 밀러(Andrew Miller) CEO와 기아 송호성 사장이 기념 촬영을 하는 모습. 기아 제공
이번 업무협약은 휠체어 탑승자를 포함한 모든 고객의 이동 편의와 자동차 산업의 전동화 전환 방향성에 대한 양사의 공감대를 바탕으로 이뤄졌다. 이동약자의 접근성을 높인 디자인의 가능성에 주목하고, PV5 WAV를 비롯한 기아의 다양한 PBV 라인업을 활용해 이동약자용 모빌리티의 전동화 전환 요구에 선제적으로 대응하겠다는 방침이다.


PV5 WAV에는 △휠체어 탑승자뿐 아니라 가족, 간병인, 운전자 등 모든 이용자에게 친화적인 유니버설 디자인 콘셉트 △휠체어 탑승자의 편의성을 고려한 측면 승하차 방식 △휠체어 벨트 고정 시스템, 3열 팁업 시트 등 보호자가 동승해 휠체어 탑승자를 보조할 수 있는 기능 △넓은 실내 공간 및 휠체어를 접어 트렁크에 보관할 수 있는 구조가 적용됐다.


PV5 WAV는 PBV 전용공장 '화성 이보플랜트(EVO Plant)에서 생산될 예정이다. 기아는 모타빌리티에 PV5 기본형 및 PV5 WAV 모델을 공급하고, 모타빌리티는 오는 2026년부터 영국 현지에서 해당 차량들을 활용한 서비스를 선보일 계획이다.


또한 이번 업무협약을 계기로 기아는 전동화 WAV 개발 리더십을 확보하고, 모타빌리티는 중·장기적 전동화 전환 목표를 설정하고, 추가적인 고객 가치 창출이 가능할 것으로 기대된다.


협업 과정에서 양사는 PBV 라인업별 WAV 개발 협력을 진행해나갈 예정이다. 그 외에도 스마트 충전 솔루션 개발과 차세대 에너지 관리 기술 분야에서도 협업을 이어 나간다. 양사는 WAV 시장과 관련된 각종 정보를 수집해 향후 출시 예정인 기아의 대형 PBV 'PV7'의 WAV 컨버전 모델 개발에 활용할 예정이다.


송 사장은 "PV5 WAV는 교통약자들의 이동권 향상과 편의 증진에 기여할 수 있는, 기아 PBV 기술의 잠재력을 가장 잘 보여주는 사례"라며 "이번 모타빌리티와의 MOU 체결은 모두가 지속 가능한 모빌리티의 혜택을 누릴 수 있는 미래를 선도하겠다는 기아의 의지를 보여주는 것"이라고 말했다.




우수연 기자 yesim@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

