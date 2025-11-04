지씨셀, 'CD5 CAR-NK 치료제' 임상 중간 결과 ASH 2025서 발표

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

객관적 반응률 60%, 안전성 확인

지씨셀은 개발 중인 CD5 CAR-NK 세포치료제 'GCC2005'의 임상 1a상 중간 결과가 '제67차 미국혈액학회 연례 학술대회(ASH 2025)' 구두 발표 대상으로 선정됐다고 4일 밝혔다.

이번 발표는 내달 8일(현지시간) 미국 플로리다 올랜도에서 열리는 ASH 2025의 '세포치료 초기 임상 및 독성' 세션에서 이뤄지며, 김원석 삼성서울병원 혈액종양내과 교수가 맡는다.

GCC2005는 CD5를 표적하는 동종 제대혈 유래 CAR-NK 세포치료제로, CAR 유전자 도입으로 항종양 활성을 강화하고 IL-15 발현을 통해 인체 내 세포 지속성을 높인 것이 특징이다. 이번 발표는 재발 또는 불응성 NK 및 T세포 림프종 환자를 대상으로 한 첫 국내 임상 1a상 연구의 중간 결과를 다룬다.

초록에는 총 4개 용량 단계 중 지난 8월5일자 기준으로 컷오프 해 2개의 저용량 단계의 데이터가 포함됐다. CD5 발현 양성인 재발 혹은 불응성 NK/T세포 림프종 환자가 총 7명 등록됐으며, 등록된 환자들은 평균 3차 이상 치료를 받은 것으로 확인됐다. 7명의 초기 안전성 평가 결과 용량제한독성, 중대한 이상반응, 세포치료제의 치명적 부작용인 면역 세포 관련 신경독성 증후군 및 이식편대숙주병은 보고되지 않았다.

또한 5명의 환자에서의 종양평가결과 객관적 반응률(ORR)은 60%로 나타났다. 이 중 2명은 완전관해(CR), 1명은 부분관해(PR)를 보였다. 특히 단 1회 투여로 완전관해가 확인된 사례도 보고돼 치료제의 항종양 가능성을 확인했다.

지씨셀은 현재 고용량 단계의 코호트 연구를 진행 중이며, 향후 임상 1a상 결과를 바탕으로 국내 임상 1b상 및 글로벌 2상으로 확대할 계획이다.





원성용 지씨셀 대표는 "이번 ASH 구두 발표는 GCC2005의 과학적 근거와 임상 가능성에 대해서 국제적으로 인정받은 의미 있는 성과"라며 "지씨셀이 가지고 있는 혁신적인 세포치료제의 기술력과 플랫폼을 기반으로 차세대 면역세포치료제 개발과 글로벌 임상, 파트너십을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

