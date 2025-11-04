본문 바로가기
뉴욕시장 선거 D-1 '맘다니 열풍'…전·현직 美대통령도 응원전

차민영기자

입력2025.11.04 09:22

인도계 무슬림 진보성향 맘다니
사전 투표서 우세 점쳐져
트럼프 "쿠오모가 차라리 낫다"

뉴욕시장 선거 D-1 '맘다니 열풍'…전·현직 美대통령도 응원전 뉴욕시장 선거를 두 달 앞둔 지난 9월 10일 인도계 무슬림인 진보 성향의 신예 조란 맘다니 민주당 후보가 기자들의 질문에 답하고 있다. AFP연합뉴스
뉴욕시장 선거가 4일(현지시간) 예정된 가운데 뉴욕시에서 최초의 무슬림 시장이 선출될지 관심이 집중됐다. 30대 젊은 후보인 조란 맘다니와 60대 노련한 경력자 앤드루 쿠오모의 경쟁을 두고 미 외신들은 '세대와 노선의 충돌'이란 관전평을 내놨다.


선거는 인도계 무슬림인 진보 성향의 신예 조란 맘다니(34) 민주당 후보와 뉴욕주지사를 지낸 무소속 앤드루 쿠오모(67) 후보, 공화당 소속 라디오 진행자 커티스 슬리워 후보의 3자 경쟁 구도가 될 전망이다. 쿠오모 후보는 민주당 당내 경선에서 탈락 후 무소속으로 출마했다.


맘다니는 '민주당 내 기성권력'을 상징하는 쿠오모 후보를 꺾으며 당 선거에서 돌풍을 일으켰다. 맘다니는 민주당 경선 과정에서 뉴욕시가 임대료 관리 권한을 가진 '임대료 안정화 아파트'의 임대료 동결과 최저임금 인상, 무상버스·무상교육 확대 등의 공약을 내세우며 강한 진보 색채를 드러내 왔다.


사전조사에서는 맘다니 후보의 우세가 점쳐졌다. 그는 디시전 데스크 HQ 조사에서 44.6%를 기록해 쿠오모 후보(31.6%), 슬리워 후보(18.6%)를 앞섰다. 이후 아틀라스인텔 여론조사에서는 쿠오모 후보(34.0%)가 맘다니 후보(40.6%)와의 격차를 좁힌 것으로 관측됐다.


맘다니는 민주사회주의자라는 정체성과 이스라엘 및 뉴욕 경찰에 대한 비난 발언, 쿠오모는 2021년 사임까지 이어진 성희롱 의혹이 정치적 약점이라고 로이터통신은 진단했다.


맘다니 후보를 향한 전·현직 대통령들의 온도 차도 눈에 띄는 대목이다. 버락 오바마 전 대통령은 맘다니 후보에게 지원을 약속했다고 뉴욕타임스(NYT)는 지난 2일 소식통을 인용해 전했다. 오바마 전 대통령은 최근 맘다니 후보에게 전화를 걸어 "선거운동을 인상 깊게 지켜봤다"고 격려한 것으로 알려졌다.


반면 도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 트루스소셜을 통해 "맘다니가 당선된다면 뉴욕시는 경제·사회적으로 완전한 재앙이 될 것"이라며 "그가 승리한다면 꼭 요구되는 최소한의 돈 외에는 내가 사랑하는 첫 번째 고향(뉴욕)에 연방정부 기금을 보낼 가능성이 매우 낮다"고 경고했다.


그러면서 "완전히 실패한 기록만 있고 경험도 없는 공산주의자보다는 차라리 성공 기록이 있는 민주당 후보가 이기는 게 낫다"며 민주당 경선 탈락 후 무소속으로 뉴욕시장에 출마한 앤드루 쿠오모 전 뉴욕주지사에게 한표를 행사하라고 독려했다.


한편, 같은 날 뉴저지주와 버지니아주에선 주지사 선거가 치러진다. 이는 트럼프 2기 행정부가 출범 9개월로 접어든 가운데 국정운영 관련 민심을 판단하는 중요한 척도가 될 전망이다.


정치 전문매체 더힐에 따르면 버지니아 주지사 선거는 민주당이 우세를 보이고 있다. 민주당 후보 에비게일 스팬버거 전 하원의원이 공화당 후보 윈섬 얼-시어스 부지사를 오차범위 밖에서 앞선다. 지난 1일 발표된 에머슨대·더힐 여론조사에서 스팬버거 후보는 55%, 얼-시어스 후보는 44%를 기록했다.


로이터통신은 "워싱턴D.C.에 인접한 버지니아주 선거는 트럼프 행정부의 정부 셧다운(Shut Down·일시적 업무중지) 및 예산 삭감 여파를 직접적으로 체감한 유권자들의 반응을 확인할 수 있는 시험대"라고 짚었다.




차민영 기자 blooming@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

