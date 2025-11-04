LG U+, AWS와 AI 기반 네트워크 SW 자동설치 기술 개발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

에이전틱 AI 활용…설치 시간 최대 80% 단축 기대

LG유플러스는 아마존웹서비스(AWS)와 손잡고 에이전틱 인공지능(AI)을 활용해 클라우드 네이티브 네트워크 소프트웨어(SW)를 자동으로 설치하는 기술을 개발했다고 4일 밝혔다.

LG유플러스는 스스로 추론하고 판단하는 AI인 에이전틱 AI를 기술을 활용, SW 설치에 걸리는 시간이 최대 80% 줄어들 것으로 기대하고 있다.

LG유플러스 직원들이 에이전틱 AI를 활용해 클라우드 네이티브 네트워크 소프트웨어를 설치하고 있다. LG유플러스 제공

클라우드 네이티브 네트워크 SW는 클라우드 환경에서 실제 네트워크 장비처럼 동작할 수 있도록 코드로 구현된 일종의 가상 장비다. LG유플러스가 AWS와 새롭게 개발한 기술은 네트워크 장비 SW를 에이전틱 AI가 자동으로 설치하는 것이 핵심이다.

양사는 여러 AI 에이전트가 협력해 네트워크 SW 설치 과정을 자동화할 수 있도록 AWS가 제공하는 생성형 AI 플랫폼 '아마존 베드록'과 AI 에이전트 개발 도구 'Strands-Agents SDK'를 활용했다. 이를 통해 개발과 테스트에 드는 시간을 줄이고 AI 동작을 빠르게 검증했다.

에이전틱 AI는 단순 응답을 넘어 스스로 판단하고 행동하는 AI 기술이다. 양사는 신기술에 에이전틱 AI를 활용하기 위해 SW의 설계 문서를 사전 학습시켰다. 그 결과, 사람의 개입 없이도 클라우드 인프라 구축부터 네트워크 장비의 설정과 문제 해결 등 전체 과정을 AI가 알아서 수행했다.

영역별 전문 엔지니어가 모여 수동으로 장비를 설치하는 과정을 AI가 대체해 설치에 걸리는 시간을 줄이는 동시에 수작업에서 발생할 수 있는 오류도 최소화할 수 있다는 게 LG유플러스의 설명이다.

LG유플러스는 향후 다양한 AI 에이전트 기반 기술을 확보해 '자율 네트워크' 시대를 연다는 계획이다. 자율 네트워크는 AI가 네트워크 장비 설치부터 오류 개선까지 자율적으로 수행하는 시스템을 의미한다.





이상헌 LG유플러스 NW선행개발담당은 "자율 네트워크의 핵심 기술인 에이전틱 AI를 활용해 한 단계 업그레이드된 고객 품질 혁신이 가능할 것으로 기대된다"면서 "고객에 대한 깊은 이해와 높은 기술력으로 고객에게 가장 필요한 핵심 미래 네트워크 기술을 확보해 밝고 지속 가능한 세상을 만들도록 노력하겠다"고 말했다.





