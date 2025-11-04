"김포족·김장족 모여라"…대상 정원e샵, '종가 김장대전'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

포장김치 및 김장재료 총망라해 판매

원하는 날 지정 맞춤배송 가능

대상 공식 온라인몰 정원e샵이 김장철을 맞아 대한민국 대표 김치 브랜드 종가의 포장김치와 김장재료 등을 총망라해 판매하는 '2025 종가 김장대전'을 진행한다고 4일 밝혔다.

최근 지속되고 있는 물가 상승에 이상기온 현상까지 맞물려 김장재료 가격이 폭등하면서 포장김치 수요가 증가하는 추세다. 이에 정원e샵은 '김포족(김장을 포기하는 소비자)'을 위한 다양한 종류의 포장김치를 할인가에 선보인다.

AD

먼저 100% 국내산 최고 품질의 재료로 만든 포장김치는 ▲깔끔시원 김장김치(9㎏) ▲전라도 김장김치(9㎏) 2종부터, ▲총각김치(2.3㎏/5kg) ▲열무김치(2.5㎏) ▲돌산갓김치(3㎏) ▲파김치(2.5㎏) 등과 같은 각종 별미김치까지 다양하게 구성해 선택의 폭을 넓혔다.

이와 함께 직접 김장을 담그는 '김장족'을 위해 간편하게 준비할 수 있는 제품들도 마련했다. 절인 배추에 바로 버무릴 수 있는 김장 양념은 소비자들의 취향에 따라 담백한 맛의 ▲깔끔시원 김장양념(5.5㎏)과 풍부한 젓갈과 양념을 넣어 칼칼한 맛이 특징인 ▲전라도 김장양념(5.5㎏) 두 가지로 구성했다. 김치에 깊은 맛을 더해줄 청정원 액젓과 맛술, 소금, 다진 마늘 등의 부재료도 함께 선보인다.

이번 김장대전은 이날부터 오는 17일까지 사전예약을 거쳐 오는 18일부터 내달 31일까지 본 판매를 진행한다. 주문한 상품은 11월 19일부터 내년 1월 3일까지 순차적으로 출고되며, 고객이 원하는 배송 희망일을 지정할 수 있다.





AD

정대철 정원e샵 팀장은 "물가 상승으로 김장철 부담이 커진 만큼, 소비자들이 보다 합리적인 가격으로 김장을 준비할 수 있도록 이번 행사를 마련했다"며 "대상의 노하우가 담긴 대한민국 대표 김치 브랜드 종가의 김장김치와 함께 풍요로운 김장철 보내시길 바란다"고 말했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>