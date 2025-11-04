현대약품 마이녹셀, 대용량 '마이녹셀 스칼프 인텐시브 샴푸' 체험단 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현대약품의 탈모 케어 브랜드 마이녹셀이 최근 출시한 '마이녹셀 스칼프 인텐시브 샴푸(960㎖)' 대용량 제품의 체험단을 모집한다고 4일 밝혔다.

이번 체험단 모집은 대용량 신제품을 직접 경험할 수 있는 기회를 제공하고, 제품의 우수성을 소비자들에게 알리기 위해 기획됐다.

체험단 신청은 이달 13일까지 현대약품 통합몰에서 가능하며, 신청 방법은 체험단 모집 이벤트 페이지에 댓글을 남기면 된다. 참여 고객 중 총 10명을 선정하여 제품을 직접 체험할 수 있는 기회가 주어진다.

이번 체험 제품인 '마이녹셀 스칼프 인텐시브 샴푸(960㎖)'는 소비자들의 대용량 출시 요청에 따라 기존 400㎖ 대비 2배 이상 용량을 확대한 것이 특징이다.

해당 제품에는 자연 유래 탈모 완화 소재 '소이액트(SoyAct)'와 마이녹셀 특허 성분 '마이녹셀 콤플렉스™ '이 함유돼 두피 영양 공급과 모근 강화에 도움을 준다.





현대약품 마이녹셀 관계자는 "이번 대용량 신제품은 경제성과 사용 편의성을 중시하는 고객 니즈를 반영해 선보인 제품이다"며 "출시 이후 소비자 반응이 긍정적으로 나타나고 있는 만큼, 이번 체험단 모집을 통해 많은 분들이 제품의 우수한 효과를 직접 경험해 보시길 바란다"고 말했다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr

