서울시, 10ｍ 이상 굴착공사장 127곳 합동점검

8월까지 51개소 점검, 하반기 76개소

시 "안심할 수 있는 지하 안전망 조성"

서울시가 깊이 10ｍ 이상 굴착공사장을 대상으로 지하안전을 점검 중이다. 흙막이 벽체나 차수 공법 등에 대한 관리 상황을 확인 중으로, 지적 사항에 대해서는 즉시 개선을 요구하고 있다.

4일 서울시에 따르면 점검 대상은 서울시 내 굴착공사장 중 '지하안전관리에 관한 특별법'에 따른 지하안전평가 대상인 굴착 깊이 10m 이상이며 굴착공정이 진행 중인 127개소다.

서울시의 조치로 공사장 안전 난간이 설치된 모습. 서울시

서울시는 2020년부터 굴착공사장 합동점검을 시행 중이다. 2023년부터는 기존 표본조사 방식을 전수조사 방식으로 변경했다. 올해의 경우 4월부터 12월까지를 상·하반기로 나눠 굴착공사장 전체의 지하 안전 관리 실태를 살피기 위한 전문가 합동 점검을 진행 중이다.

점검에는 서울시 지하안전과에서 운영하는 지하안전자문단 소속 전문가와 사업 인허가부서와 자치구 지하안전부서가 참여한다. 시는 자치구 요청을 반영해 상반기에 51개소를 우선 점검했으며, 하반기에는 나머지 76개소를 대상으로 점검을 이어가고 있다.

점검단은 현장에서 굴착공사 진행 상황과 주변 지역 지하안전관리 실태를 확인하며 지하안전평가 협의 이행 여부, 착공 후 지하안전조사 관련 사항, 계측기 관리 상태 등을 점검한다. 특히 상반기 점검을 통해 잠재적으로 지하 안전을 위협하거나 공사장 안전관리가 미흡하다고 평가된 242건을 지적했다. 이 중 192건(79%)은 바로 개선하도록 했다.

개선까지 시간이 필요한 50건도 이행 여부를 관리할 계획이다. 주요 지적 사항은 흙막이 벽체나 차수 공법 등에 대한 지반 안전성 관리 미흡(84건), 계측기 보호·잠금 장치 등 관리 소홀(39건), 안전망 미설치 등 공사장 안전관리 미흡(98건), 기타(21건) 등이다.





한병용 서울시 재난안전실장은 "인명피해를 동반한 지반침하 사고는 굴착공사장 주변에서 발생하는 경우가 많다"며 "굴착공사장에 대한 지속적인 점검과 주기적인 지표투과레이더(GPR) 탐사를 병행해 시민이 안심할 수 있는 지하 안전망을 조성하겠다"고 말했다.





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr

