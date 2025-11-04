울주군, 장애인일자리 사업 참여자 98명 모집… 내년 1년간 근무

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

5∼18일 신청 접수… 맞춤형 일자리로 자립 지원

울산 울주군이 오는 5일부터 18일까지 '2026년 장애인일자리사업' 참여자를 모집한다.

이 사업은 취업 취약계층인 장애인에게 맞춤형 일자리를 제공해 사회참여 확대와 소득 보장을 지원하기 위해 추진된다.

참여 대상은 '장애인복지법'에 따른 등록된 18세 이상 미취업 장애인이다. 울주군이 직접 수행하는 사업에는 △전일제(주 40시간, 월 215만6000원) 32명 △시간제(주 20시간, 월 107만8000원) 22명 △복지일자리(월 56시간, 월 57만7000원) 44명 등 총 98명이 모집된다.

참여를 희망하는 장애인은 읍·면 행정복지센터를 방문해 18일까지 신청하면 된다. 군은 서류심사와 면접을 거쳐 다음 달 중 선발 결과를 통보할 예정이다.

선발된 참여자는 내년 1월부터 12월까지 1년간 읍·면 행정복지센터, 우체국, 장애인 단체 및 복지시설 등에 배치돼 행정도우미, 사무보조, 급식보조, 환경정비 등 다양한 직무를 수행하게 된다.





울주군 관계자는 "취업에 어려움을 겪는 장애인에게 안정적 일자리를 제공해 지역사회 자립을 지원하겠다"며 "장애인이 일하고 싶은 양질의 일자리를 지속 확대해 장애인 복지 실현에 앞장서겠다"고 말했다.

울주군청.

