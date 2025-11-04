DB손보, 운전습관 연계 'UBI 특약' 배타적 사용권 획득

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

DB손해보험이 사업용 화물자동차 운전자의 운행기록을 평가해 보험료를 할인해주는 '전자식 운행기록정보 활용 안전운전 UBI(Usage-Based Insurance) 특별약관'이 손해보험협회 신상품심의위원회로부터 3개월의 배타적 사용권을 부여받았다고 4일 밝혔다.

이 특별약관은 교통안전법에 따라 장착이 의무화된 전자식 운행기록장치(DTG)에 수집된 운행기록 데이터를 활용한다. 고객의 과속, 급가속, 급감속 등 위험운전 행동을 분석해 일정 기준(81점 이상) 안전운전 점수를 획득하면 최대 10%의 보험료 할인 혜택을 제공한다.

AD

DB손보는 이 상품이 화물차 운전자 스스로 안전운전을 실천하도록 유도함으로써 교통사고 감소로 인한 사회적 비용 절감과 고객 편익 증대에 기여할 것으로 기대하고 있다.

DB손보 관계자는 "UBI 특별약관은 사업용 화물차의 운행정보를 분석해 합리적 보험료 체계를 구현한다는 점에서 의미가 있다"며 "화물차 운전자의 안전운전을 유도하고 이에 따른 실질적인 혜택을 제공해 안전운전 문화 확산에 앞장서겠다"고 말했다.





AD

한편 DB손보는 지난 8월 자동차보험에 출시한 '보행자사고 변호사자문비용 지원 특별약관'으로도 3개월의 배타적 사용권을 부여받은 바 있다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>