美교통장관 "전 공역 폐쇄할 수도"…셧다운發 공항 마비 우려

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

셧다운 이후 연인원 320만명 피해

추수감사절 앞두고 항공편 차질 우려

미국 연방정부 셧다운 장기화로 항공관제사 인력난이 심화하면서 미국 항공 운항 체계 전반에 경고등이 켜졌다.

지난달 30일(현지시간) 미국 플로리다주 올랜도국제공항에서 여행객들이 수하물을 끌며 이동하고 있다. AFP연합뉴스

AD

숀 더피 미 교통부 장관은 3일(현지시간) CNBC와의 인터뷰에서 "만약 안전하지 않다고 판단되면 전 공역을 닫을 것"이라며 "사람들의 (항공편) 이동을 허용하지 않을 것"이라고 밝혔다. 이어 "아직 그 정도 수준은 아니지만, 현재 (항공관제 시스템) 리스크가 현저히 커졌다"고 경고했다.

미 연방정부 셧다운이 한 달을 넘기면서 항공관제사 부족 현상이 심해지고, 근무 인력의 피로도도 높아지고 있다. 현재 근무하는 항공관제사 1만3000명은 필수 근무 인력으로 분류돼 무급으로 일하고 있다. 미 연방항공청(FAA)에 따르면 이마저도 목표 인력보다 약 3500명이 부족하다. 이 때문에 대다수 관제사가 초과 근무나 주6일 근무를 해왔다. 이에 주요 공항에선 항공편 지연·결항이 잇따르고, 승객들은 긴 대기 시간에 고통받고 있다. 지난달 31일 전국에서 6200편이 지연되고 500편이 결항하는 사태가 발생했는데, 그 원인은 65%가 관제사 결근 때문이라고 더피 장관은 전했다. 더피 장관은 휴가를 내고 자리를 뜬 관제사들을 해고할 계획은 없다며 "그들 모두에게 업무에 복귀해 달라고 요청하고 있다"고 했다.

관제사 부족에 따라 지난 1일(4600편 지연, 173편 결항)과 2일(5800편 지연, 244편 결항)에 이어 이날도 오후까지 2900편이 지연되는 등 피해가 이어지고 있다. 주요 항공사들 모임인 '에어라인스 포 아메리카'는 지난달 1일 셧다운 이래 관제 인력 부족으로 연인원 320만명이 지연·결항 피해를 봤으며 핼러윈이었던 지난달 31일에만 30만명이 영향을 받았다고 밝혔다.





AD

델타, 유나이티드, 사우스웨스트, 아메리칸 등 미국의 주요 항공사와 전미항공관제사협회는 의회에 셧다운을 끝내기 위한 임시예산안 처리를 촉구했다. 스콧 커비 유나이티드항공 최고경영자(CEO)는 여행객 수요가 몰리는 이달 말 추수감사절 연휴 시즌을 앞두고 항공편 예약·운항의 심각한 차질이 우려된다고 밝혔다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>