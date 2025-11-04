BNK금융그룹, 해양수산부와 해양산업 발전 위한 포괄적 업무협약 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

3일 BNK금융지주 본점, 해수부 장관·BNK금융그룹 회장 참석



BNK-해양수산부, 지역 주도형 해양산업 협력 본격 추진 예정

BNK금융그룹(회장 빈대인)과 해양수산부(장관 전재수)가 손을 맞잡고 해양산업의 새로운 도약을 약속했다.

3일 BNK금융지주 본사에서 포괄적 업무협약(MOU)을 체결하며, 금융과 해양의 시너지를 통한 국가 미래성장 동력 강화에 나섰다.

BNK금융그룹과 해양수산부는 3일 문현동 BNK금융지주 본사에서 상호 포괄적 업무협약을 체결했다. BNK금융그룹 제공

BNK금융그룹은 해양수산부의 부산 이전을 계기로 관련 산업의 지역 내 집적이 본격화될 전망에 따라, 해양산업 전반에 대한 금융지원 기반을 강화하고, 지역 주도형 해양금융 생태계 조성을 선도하기 위해 이번 협약에 나섰다.

협약식에는 전재수 해양수산부 장관과 빈대인 BNK금융그룹 회장이 참석했으며, 양측은 '대한민국의 새로운 성장엔진으로서 해양수도권 육성 필요성'을 함께 인식하고, 북극항로 시대를 대비한 상호 협력체계를 구축하기로 했다.

3일 업무협약을 체결한 BNK금융그룹(회장 빈대인)과 해양수산부(장관 전재수,왼쪽).

협약에 따라 양 기관은 ▲북극항로 시대 대비 해양수도권 육성과 전·후방산업 지원 ▲ 스마트 친환경 해운항만 산업 육성 ▲ 기후변화에도 지속 가능한 수산업 전환 ▲ 어촌연안경제 활성화를 위한 해양산업 ▲ 청정하고 깨끗한 바다 조성을 위한 해양환경 관리 체계 ▲ 해양수산부 등 해양수산 관계기관 부산 이전 지원 ▲ 안전한 바다 조성을 위한 해양안전사업 ▲ 해양수산분야 글로벌 협력 확대 등을 추진할 계획이다.

지난 9월, BNK금융그룹 계열사인 부산은행은 공모를 통해 해양수산부 임직원 대출 전담 사업자로 선정돼 현재 세종 청사 내에서 임직원 대상 대출 상담을 지원하고 있으며, 향후 청사 부산 이전 후에도 최대한의 금융지원을 이어나갈 예정이다.

BNK금융그룹 관계자는 "이번 협약을 계기로 해양수산부가 추진하는 북극항로 등 전략사업에 금융 파트너로 참여해 지역 혁신과 지속가능한 성장을 적극 지원할 계획"이라고 말했다.

이날 오전 부산은행은 내·외부 전문가로 구성된 '해양금융미래전략 싱크랩(Think Lab)'을 출범시켜 해양금융 강화와 밑그림 구체화에 속도를 내기 시작했다.





BNK금융그룹은 앞으로도 해양수산업 관련 실증사업을 지속 발굴해 지역형 생산적 금융의 모델을 확산해 나갈 예정이다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

