가을 끝자락, 단풍·예술이 물든 길 따라 광주로 떠나볼까

무등산 단풍길·영산강 억새·홍콩골목까지

‘2025 광주방문의 해’ 맞은 도심 여행지

붉게 물든 단풍이 터널을 이룬 무등산 산책로의 늦가을 풍경. 광주시 제공

광주가 늦가을 정취와 예술의 감성으로 물든다. 광주광역시는 '2025 광주방문의 해'를 앞두고 11월 한 달 동안 단풍, 억새, 전시, 야시장 등 도심 곳곳에서 자연과 문화가 어우러진 여행 프로그램을 운영한다. 무등산의 단풍길부터 전일빌딩 245 전시, 충장로 홍콩 골목까지, 가을의 끝자락에서 광주만의 매력을 만날 수 있다.

가을 끝자락, 단풍과 억새로 물든 광주

11월의 무등산은 화려한 단풍과 은빛 억새가 어우러져 가을의 절정을 이룬다. 입석대와 서석대를 잇는 정상부에서는 주상절리의 장관과 붉게 물든 단풍이 어우러진 풍경이 시민과 관광객을 끌어들인다. 광주관광공사는 무등산과 영산강 일부 구간을 완주하면 기념품을 제공하는 '챌린지 이벤트'를 12월 31일까지 운영 중이다.

무등산 권역의 광주호 호수생태원과 청풍쉼터 역시 대표적인 단풍 명소로 꼽힌다. 광주호 호수생태원은 6개의 산책로를 따라 단풍과 호수가 어우러진 풍경을 즐길 수 있고, 청풍쉼터에서는 무등산과 광주호를 한눈에 조망할 수 있다. 산을 오르지 않고도 가을 정취를 만끽할 수 있어 가족 나들이나 드라이브 코스로 인기가 높다.

영산강을 따라 펼쳐진 억새밭 위로 해가 지는 풍경. 광주시 제공

도심 속에서는 북구 중외공원 일대가 미술관·박물관 관람과 함께 가을 정취를 느낄 수 있는 명소로 꼽힌다. 지산유원지의 모노레일과 리프트를 타면 단풍으로 물든 산세와 시내 전경을 동시에 감상할 수 있다.

영산강을 따라 은빛 억새가 넘실대는 서창억새밭 자전거길도 인기다. 영산강자전거안내센터에서는 공유자전거를 무료로 대여할 수 있으며, 해질녘 서창감성조망대에서는 영산강과 억새밭, 노을이 어우러진 장관을 감상할 수 있다.

예술과 사색이 머무는 여행 도시 광주

늦가을의 광주는 예술과 사유가 머무는 도시로 변한다. 광산구 월봉서원은 고봉 기대승 선생을 배향한 유서 깊은 서원으로, '선비의 하루', '샬롱 드 월봉', '월봉로맨스' 등 다양한 체험 행사를 운영한다. 고즈넉한 분위기 속에서 쉼과 치유의 시간을 보낼 수 있다.

고즈넉한 서원 뒤로 석양이 내려앉은 광산구 월봉서원 전경. 광주시 제공

첨단지구와 수완지구 사이에 자리한 광주 제1호 민간정원 '휴심정'은 '사계절 내내 꽃이 지지 않는 정원'을 주제로 조성된 도심 속 힐링 공간이다.

전일빌딩 245, 1층에서는 '리포즈(Re;Pause) - 하지 않아도 괜찮은 것들' 전시가 13일까지 열린다. 멈춤과 쉼의 가치를 재조명하는 이번 전시는 관람객들에게 차분한 성찰의 시간을 선사한다. 양림동의 이이남 미디어아트 스튜디오 역시 예술과 사색이 공존하는 복합문화공간으로, 미디어아트를 통해 감성과 사유의 여정을 경험할 수 있다.

문화와 감성이 어우러진 도심 속 이색 명소

지난 10월 문을 연 '충장로 홍콩 골목'은 네온 조명과 복고풍 건물이 어우러져 홍콩의 밤거리를 연상케 한다. 장기간 공실이던 점포를 리모델링해 조성된 이곳은 양꼬치와 홍콩식 포장마차 등 이국적인 먹거리로 젊은 층의 발길을 끌고 있다.

8일에는 동명동 카페거리와 국립아시아문화전당(ACC) 부설 주차장 일대에서 '동명커피산책' 행사가 열린다. 커피와 문화가 어우러진 감성 여행을 즐길 수 있다.

동구 대인시장에서 열린 대인예술야시장 모습. 광주시 제공

또 대인시장 일대에서는 11월 한 달간 매주 토요일 대인예술야시장이 열려 다양한 먹거리와 공연이 펼쳐진다.





국립아시아문화전당(ACC)에서는 13일부터 15일까지 개관 10주년 기념 프로젝트 '리맵핑 아시아(Remapping Asia)'가 열린다. 한국, 대만, 태국 연출가들이 공동 제작한 이번 작품은 '아시아의 다양성 속 연결'을 주제로 문화의 경계를 새롭게 조명한다.





