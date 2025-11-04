바크(BARC), '포브스' 고객신뢰도 1위 프리미엄 브랜드 대상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

재활의학과 의사들이 만든 인체공학 풋웨어 기업 바크(BARC)가 리커버리 풋웨어가 2025 포브스 고객신뢰도 1위 프리미엄 브랜드 대상 기능성 슬리퍼 부문을 수상했다.

4일 바크 관계자는 "이번 포브스 수상은 이는 바크가 추구해 온 '일상 속 건강한 편안함'이라는 가치가 소비자들에게 깊은 신뢰를 얻었다는 것을 의미한다"며 이같이 밝혔다.

바크는 재활의학과 의사들이 직접 개발에 참여한 리커버리 풋웨어 브랜드다. 발의 피로를 완화하고 체형 밸런스를 잡아주는 인체공학적 설계가 특징이다. 특히 자체 개발한 '밸런스 폼' 기술은 충격 흡수와 체중 분산 효과를 극대화해 발의 피로도를 최소화하고, '아치 서포트' 구조를 통해 보행 시 발의 균형을 잡아준다.

바크는 현재 성인용 슬리퍼뿐 아니라, 성장기 아동의 발 건강을 고려한 아동 라인까지 제품군을 확장하며 남녀노소 누구나 이용 가능한 브랜드로 자리 잡고 있다. 이번 수상을 계기로 바크는 국내외 기능성 풋웨어 시장에서 프리미엄 브랜드로서의 입지를 강화하고, 소비자들에게 혁신적인 솔루션을 지속적으로 제공할 계획이다.





바크 관계자는 "앞으로도 누구나 건강한 걸음을 걸을 수 있도록, 발과 재활의학을 넘어 인체와 라이프스타일 전반에 걸친 건강한 변화를 이끌어내는 연구를 이어가겠다"고 전했다.





