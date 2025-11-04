부산교통공사, ‘클린 휴메트로 청렴주간’ 운영… 전 직원 청렴문화 확산

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

‘Fun Fun 청렴!’ 슬로건으로 참여형 프로그램 확대

부산교통공사(사장 이병진)는 3일부터 14일까지 2주간 전 임직원이 참여하는 '클린 휴메트로 청렴주간'을 운영한다.

공사는 2022년부터 매년 청렴주간을 선포하고 청렴문화 확산과 실천운동을 이어오고 있다. 올해는 'Fun Fun 청렴!'을 슬로건으로 내걸고, 임직원이 즐겁게 참여할 수 있는 다양한 체험형 프로그램을 대폭 확대했다.

부산교통공사가 ‘클린 휴메트로의 날’ 행사를 진행하고 있다, 부산교통공사 제공

주요 프로그램은 △'클린 휴메트로의 날' 행사 △청렴 실천 직원 공모전(청렴 뽐내기 대회) △청렴문화 수준진단 △감사인 현장방문 등으로 구성됐다.

청렴주간 첫날 열린 '클린 휴메트로의 날' 행사에는 임직원 400여명이 참석해 청렴 공동체 의식을 강화했다. 이날 행사는 △반부패 청렴특강 △CEO 청렴 토크쇼 '휴(Hu) 퀴즈 온 더 청렴' △부패박 터트리기 △청렴 실천 선언 등으로 다채롭게 진행됐다.

이병진 사장은 "청렴은 공직자의 기본이자 시민 신뢰의 출발점"이라며 "모든 임직원이 솔선수범해 청렴을 조직문화의 핵심 가치로 삼아야 한다"고 강조했다.

공사는 이 기간 청렴시민감사관과의 핫라인(Hot-line) 상담채널 '청렴안심센터'도 운영한다. 카카오톡 채널 '청렴 휴메트로'를 통해 누구나 실명 또는 익명으로 부패신고나 상담을 할 수 있다.

또 오는 28일에는 감사원 김해조 수석감사관을 초청해 본사 대회의실에서 '감사사례 열린 특강'을 연다. 이번 특강은 청렴 거버넌스 실현의 일환으로, 부산시 산하 공공기관 직원에게도 개방해 감사 대응 역량과 윤리 의식을 높일 예정이다.





이병진 사장은 "이번 청렴주간을 통해 청렴의 가치를 즐겁게 배우고 실천하는 문화가 확산되길 바란다"며 "시민의 신뢰에 힘입어 윤리 경영을 강화하고 청렴문화를 선도해 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

