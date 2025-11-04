10월 소비자물가 2.4%↑, 15개월 만 최고…장바구니 물가 불안(상보)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지난달 소비자물가가 3개월 연속 상승하며 2%대 중반으로 올라섰다. 가공식품과 외식, 교통비 등 생활밀착형 물가가 오름세를 이끌었다.

국가데이터처가 4일 발표한 '2025년 10월 소비자물가동향'에 따르면, 지난달 소비자물가 상승률은 전년 동월 대비 2.4%를 기록하며 지난해 7월(2.6%) 이후 1년 3개월 만에 최고치를 기록했다. 소비자물가 상승률은 지난 6∼7월 2%대를 기록했다가 8월 1.7%로 상승 폭이 줄었으나 9월 다시 2.1%로 올라섰다.

농축수산물은 전년 동월 대비 3.1% 상승해 전달 보다 오름폭이 확대됐다. 농산물 중에서는 배추(-34.5%), 무(-40.5%) 등 채소류 가격이 떨어졌지만, 쌀(21.3%), 사과(21.6%) 등은 급등했다.

공업제품은 2.3% 상승했다. 이 가운데 가공식품(3.5%)과 석유류(4.8%)가 상승세를 주도했다. 커피(14.7%)와 빵(6.6%) 가격이 두 자릿수 상승률을 기록했고, 경유(8.2%), 휘발유(4.5%) 등 석유류도 국제유가 상승과 환율 영향으로 오름세를 이어갔다.

서비스 물가는 2.5% 상승했다. 개인서비스(3.4%) 가운데 외식(3.0%)과 외식 제외 항목(3.6%) 모두 높은 상승률을 보였다. 특히 숙박·여행·보험료 등이 오르며 체감 물가 상승을 키웠다. 공공서비스(1.2%)와 집세(0.8%)도 완만히 올랐다.

이두원 국가데이터처 경제동향통계심의관은 "채소 같은 경우 출하량 증가나 전년 기저효과로 하락 폭이 확대했으나, 쌀 같은 경우 잦은 비로 출하 시기가 지연되면서 이번 달에 상승 폭을 키웠다"고 말했다.





경제협력개발기구(OECD) 기준 근원물가(식료품 및 에너지 제외지수)는 전년 동월 대비 2.2%, 농산물 및 석유류 제외지수는 2.5% 올라 모두 전달보다 상승 폭이 확대됐다. 생활물가지수는 2.5% 상승했고, 신선식품지수는 0.8% 하락했다.





세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr

세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr

