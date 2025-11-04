롯데손보, 3분기 누적 순익 990억원…전년比 42%↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

보험영업이익 369억원…1분기 적자서 2·3분기 흑자전환

지급여력비율 141.6%로 금융당국 권고치 넘어서

롯데손해보험은 올해 3분기 누적 순이익이 990억원으로 지난해 같은 기간의 697억원에 비해 42% 늘었다고 4일 밝혔다. 이 기간 누적 영업이익은 1293억원으로 전년 동기 대비 45% 증가했다.

3분기 누적 보험영업이익은 369억원으로 장기보장성보험을 중심으로 안정적인 수준을 유지했다. 롯데손보는 지난 1분기엔 '도달 연령별 손해율 가정' 등 제도변화의 일시적·일회성 영향으로 112억원의 보험영업손실을 기록했다. 하지만 2·3분기 들어서는 이익을 내 흑자를 기록했다.

롯데손해보험 사옥. 롯데손보

AD

롯데손보의 3분기 누적 투자영업이익은 924억원으로 큰 폭의 개선세가 이어졌다. 지난해 3분기 누적 투자영업손실은 109억원 적자였다. 투자영업이익 안정화는 지속적인 체질개선 노력의 성과로 해석된다. 롯데손보는 2019년 10월 대주주 변경 이후 ▲수익증권 선제적 매각 ▲채권 등 안전자산 확보 ▲요구자본 감소 등 투자 자산 리밸런싱(자산 재조정)을 시행해왔다.

안정적 경영실적과 체질개선 노력에 힘입어 지급여력비율(K-ICS·킥스)은 금융당국의 권고치(130%)를 넘어섰다. 롯데손보의 3분기 말 기준 킥스는 141.6%로 2분기 말(129.5%)에 비해 12.1%포인트 상승했다. 지속적인 보험계약마진(CSM) 성장에 기반한 안정적 보험영업이익 창출과 리밸런싱을 통한 투자영업이익 제고의 성과라는 게 회사 측 주장이다.

주력 상품인 장기보장성보험의 3분기 누적 원수보험료는 1조8853억원으로 지난해 3분기의 1조7765억원에 비해 6.1% 늘었다. 장기보장성보험이 전체 원수보험료에서 차지하는 비중은 88.4%였다.

미래 보험영업이익의 원천이 되는 CSM은 2조2680억원을 기록했다. 3분기까지 유입된 신계약 CSM은 3147억원으로 이 중 3분기에 유입된 규모는 1012억원을 기록했다.

롯데손보 관계자는 "보험 본연의 경쟁력을 높이는 내재가치 중심 경영을 통해 안정적인 이익 창출과 미래 가치 확보를 이어나가고 있다"며 "체질개선을 통해 킥스를 포함한 경영지표가 지속적으로 우상향하고 있다"고 말했다.





AD

한편 롯데손보는 이번 잠정 경영실적을 분기보고서 제출 이전 공정공시 형태로 공개했다. 롯데손보 관계자는 "감사인의 회계검토 과정에서 잠정 경영실적의 일부 내용이 변경될 수 있다"고 밝혔다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>