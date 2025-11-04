LG전자, 플렉스와 손잡고 모듈형 데이터센터 냉각솔루션 개발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

모듈형 냉각솔루션 공동개발 위해 MOU

칠러·CDU 등 LG전자 고효율 냉각제품

플렉스 IT·전력 인프라 등 결합

모듈형 냉각 솔루션…사전 조립·테스트된 형태

설치 편의성, 효율성 뛰어나

고객 맞춤형 설계·설치 기간 단축 등 기대

LG전자는 글로벌 데이터센터 인프라 기업 '플렉스'와 인공지능(AI) 데이터센터의 발열 문제를 해결할 '모듈형 냉각솔루션'을 공동으로 개발하기 위한 업무협약(MOU)을 맺고, 냉각솔루션의 적용 방식과 활용방안을 다양화한다고 4일 밝혔다.

LG전자, 플렉스 로고. LG전자

양사는 LG전자의 칠러, 냉각수 분배 장치(CDU), 데이터센터 내 온도와 습도를 조절하는 컴퓨터룸 공기 처리 장치(CRAH) 등 고효율 냉각제품과 플렉스의 정보통신(IT), 전력 인프라 등을 결합해 모듈형 데이터센터 냉각 솔루션을 개발하기로 했다.

이 솔루션은 데이터센터 인프라의 확장성과 유연성을 극대화하기 위해 모듈 기반 구조로 설계된다. 사전 조립 및 테스트된 냉각 모듈 형태로 제작돼 현장에서 다른 모듈들과 결합된다. 고밀도 컴퓨팅 환경에서 발생하는 열부하를 효율적으로 관리하기 위해 필요에 따라 추가적인 냉각 모듈을 쉽게 확장할 수 있는 구조를 갖추고 있다. 또한 데이터센터의 열 관리 요구 사항에 따라 맞춤형으로 구성할 수 있고 빠른 배포와 설치가 가능해 기존 냉각 솔루션과 차별화된다.

양사는 이번 협업을 통해 데이터센터 구축 과정이 간소화되고 고객들에게 혁신적인 확장형 데이터센터 인프라를 제공함으로써 차별화된 고객 가치를 실현할 수 있을 것으로 기대한다.

플렉스는 데이터센터는 물론 자동차, 헬스케어, 통신 등 다양한 산업의 고객들에 설계, 개발, 제조, 공급망 관리, 사후 서비스 등 전 과정을 아우르는 종합 솔루션을 제공하는 글로벌 기업이다. 특히 전자제품위탁생산(EMS) 분야를 선도하고 있다. 올해 타임지(TIME)가 선정한 '세계 최고 기업'에도 이름을 올렸다.

LG전자는 공기 냉각과 액체 냉각을 아우르는 종합적인 냉각 기술을 앞세워 데이터센터의 효율적인 냉각을 위한 최적의 솔루션 공급자로 자리잡아 가고 있다. 최근에는 냉각 용량을 기존 대비 2배 이상 늘린 냉각수 분배 장치를 신규 개발한 데 이어 데이터센터 냉각방식 중 전력효율지수(PUE)가 가장 낮은 액침냉각도 포트폴리오에 추가했다.





마이클 하퉁 플렉스 사장 겸 최고상업책임자는 "LG전자와 협력해 데이터센터의 열 문제를 해결하는 최적의 냉각 솔루션을 고객들에게 제공할 것"이라고 말했다. 이재성 LG전자 ES사업본부장(부사장)은 "플렉스와의 협업은 단순한 파트너십을 넘어 고객에게 혁신적이고 차별화된 가치를 제공하는 동시에, AI 데이터센터 시장에서 LG전자의 입지를 강화하는 전략적 기회가 될 것"이라고 했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

