파주시, 금촌2 공영주차장 보수공사 조기 완료…11월 중 재개방

안전하고 편리한 공영주차장으로 새 단장
경기 파주시는 금촌2 공영주차장(로데오거리 철골주차장) 보수공사를 완료하고 11월 중순부터 다시 개방한다고 4일 밝혔다.
이번 보수공사는 시설 노후로 인한 안전사고를 예방하고, 주차 환경을 개선하기 위한 전면 정비 사업으로 추진됐다. 주요 내용은 ▲철골 구조물 보강·도장 등 시설물 개선 ▲노후 주차관제시스템 교체 ▲협소한 주차면 확장형 재정비 등이다. 특히 옥상층 주차면을 재조정해 차량 간 간격을 넓혀 주차 편의성을 크게 개선했다.
당초 공사 기간은 2026년 2월까지로 계획됐으나, 시는 건축감리·구조감리·시공사 간 지속적인 현장 협의와 효율적 공정 관리에 힘입어 공기를 석 달이나 앞당길 수 있었다. 주변 상인들의 적극적인 협조도 큰 도움이 됐다.
이성원 주차관리과장은 "이번 보수공사는 공영주차장 안전성과 편의성을 모두 강화한 사업으로, 시민들이 더욱 안심하고 이용할 수 있게 됐다"며 "공사 기간 동안 불편을 감내해 주신 시민과 인근 상인 여러분께 감사드린다"고 말했다.
파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
