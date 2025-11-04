파주시, 금촌2 공영주차장 보수공사 조기 완료…11월 중 재개방

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

안전하고 편리한 공영주차장으로 새 단장

경기 파주시는 금촌2 공영주차장(로데오거리 철골주차장) 보수공사를 완료하고 11월 중순부터 다시 개방한다고 4일 밝혔다.

금촌2 공영주차장(로데오거리 철골주차장) 보수공사 완료. 파주시 제공

이번 보수공사는 시설 노후로 인한 안전사고를 예방하고, 주차 환경을 개선하기 위한 전면 정비 사업으로 추진됐다. 주요 내용은 ▲철골 구조물 보강·도장 등 시설물 개선 ▲노후 주차관제시스템 교체 ▲협소한 주차면 확장형 재정비 등이다. 특히 옥상층 주차면을 재조정해 차량 간 간격을 넓혀 주차 편의성을 크게 개선했다.

당초 공사 기간은 2026년 2월까지로 계획됐으나, 시는 건축감리·구조감리·시공사 간 지속적인 현장 협의와 효율적 공정 관리에 힘입어 공기를 석 달이나 앞당길 수 있었다. 주변 상인들의 적극적인 협조도 큰 도움이 됐다.





이성원 주차관리과장은 "이번 보수공사는 공영주차장 안전성과 편의성을 모두 강화한 사업으로, 시민들이 더욱 안심하고 이용할 수 있게 됐다"며 "공사 기간 동안 불편을 감내해 주신 시민과 인근 상인 여러분께 감사드린다"고 말했다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

