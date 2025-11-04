본문 바로가기
셧다운으로 저소득층 밥줄 끊겼는데, 트럼프 핼러윈 호화파티

방제일기자

입력2025.11.04 08:19

민주당 "트럼프, 국민 신경 안 써"
미 정부 역대 최장 셧다운 눈앞

미국의 연방정부 셧다운(업무 정지)으로 저소득층에 대한 식료품 보조금이 지급 중단되기 직전 도널드 트럼프 대통령이 '위대한 개츠비'를 주제로 한 핼러윈 파티를 열어 논란이 일고 있다. 2일 연합뉴스는 ABC방송 등을 인용해 트럼프 대통령이 핼러윈인 지난달 31일 자신의 플로리다주 마러라고 리조트에서 파티를 열었다고 보도했다. 이날 파티에는 트럼프 대통령의 딸 이방카와 티파니, 사위 재러드 쿠슈너, 마코 루비오 국무부 장관 등이 참석했다.

셧다운으로 저소득층 밥줄 끊겼는데, 트럼프 핼러윈 호화파티 미국의 연방정부 셧다운(업무 정지)으로 저소득층에 대한 식료품 보조금이 지급 중단되기 직전 도널드 트럼프 대통령이 '위대한 개츠비'를 주제로 한 핼러윈 파티를 열어 논란이 일고 있다. AFP연합뉴스
이날은 연방 정부 셧다운으로 저소득층 식료품 구입비 보조 프로그램인 '보충 영양 지원 프로그램'(SNAP·Supplemental Nutrition Assistance Program) 중단 직전이기도 했다. 미 농무부는 재원 고갈을 이유로 저소득층 4200만명이 지원받고 있는 SNAP 보조금 지급을 지난 1일을 기준으로 중단하겠다고 예고한 바 있다.


이 가운데 열린 파티의 주제 또한 논란에 더욱 불을 지폈다. 이날 파티의 주제는 '작은 파티 한 번 한다고 아무도 죽지 않는다'(A little party never killed nobody)로, F. 스콧 피츠제럴드의 1925년 작 소설 '위대한 개츠비'를 각색해 2013년 배즈 루어먼 감독이 연출한 영화의 사운드트랙 제목에서 가져온 것이다.


위대한 개츠비는 1920년대 '재즈 시대' 때 미국의 부와 계급 분열을 묘사한 작품으로 오랫동안 문학계의 찬사를 받아왔다. 재즈 시대는 미국의 경제적 번영과 자유분방한 사회 분위기를 바탕으로 향락과 사치가 횡행했던 시기로, 대공황과 함께 막을 내렸다. 공개된 파티 사진들을 보면, 화려한 복장을 한 참석자들이 눈에 띈다. 재즈 시대 유행하던 깃털 장식과 플래퍼풍 차림의 참석자들도 보인다.


이번 파티를 두고 민주당을 중심으로 비난이 쏟아졌다. 켄 마틴 민주당전국위원회(DNC) 위원장은 트럼프 대통령이 셧다운으로 SNAP 보조금을 지원받지 못할 수 있는 미국인들을 신경 쓰지 않는다면서 "트럼프는 자신과 부유한 친구들 외에 아무도 신경 쓰지 않는다는 점을 분명히 했다"고 했다.


개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사는 사회관계망서비스(SNS)에 "트럼프가 미국인 4200만명의 SNAP 혜택이 사라지는 도중 '위대한 개츠비' 파티를 열었다"며 "그는 당신을 전혀 신경 쓰지 않는다"고 썼다. 크리스 머피 민주당 상원의원도 X에 파티 사진을 공유하며 "그가 미국인들 앞에 비인간성을 드러내는 방식은 항상 놀랍다"라고 했다. 다만 안나 켈리 백악관 대변인은 1일 성명을 통해 "이 민주당 인사들은 헛소리를 늘어놓고 있다"며 "트럼프 대통령은 그들에게 올바른 일을 하고 정부를 재개하라고 일관되게 요구해 왔으며, 그들은 언제든 그렇게 할 수 있다"고 했다.

저소득층 4200만 명 받던 식료품 보조금 지급 중단도

한편, 미국 연방정부의 부분 셧다운이 최장 기록 경신을 앞두고 있다. 이번 셧다운 최대 변수는 저소득층 4200만 명이 받던 식료품 보조금 지급이 중단이다. 미 농무부는 지난 1일부터 '보충 영양 지원 프로그램'(SNAP·Supplemental Nutrition Assistance Program)의 보조금 지급을 중단했다. 미 의회가 예산안을 처리하지 않은 탓에 재원이 고갈됐기 때문이다.

셧다운으로 저소득층 밥줄 끊겼는데, 트럼프 핼러윈 호화파티 미국 연방정부의 부분 셧다운이 최장 기록 경신을 앞두고 있다. 이번 셧다운 최대 변수는 저소득층 4200만 명이 받던 식료품 보조금 지급이 중단이다. AP연합뉴스

저소득층 가구의 식료품 구입비를 보조하는 SNAP이 중단된 건 1964년 제도 도입 이후 처음이다. 도입 당시 실물 쿠폰으로 지급돼 '푸드 스탬프'(Food Stamp)로 부르며, 현재는 전자카드(EBT)에 지원금이 입금되는 방식이다. 미국인 약 8명 중 1명꼴로 이 프로그램의 혜택을 받고 있는데, 셧다운에 대한 도널드 트럼프 행정부의 강경 기조와 여야의 대치 속에 매월 약 100억달러(1인당 약 250∼300달러)가 들어가는 보조금이 끊긴 것이다.


이 가운데, SNAP 중단을 두고 법원이 제동을 걸면서 트럼프 행정부가 비상 기금을 사용해 이달 프로그램 운영을 일부 이어가기로 했다. 이는 앞서 연방법원이 트럼프 행정부가 SNAP을 중단하기 전에 비상 기금 46억 5000만달러를 활용하라고 판결한 데 따른 것이다. 다만 11월 지원금 지급에는 약 90억 달러가 소요될 것으로 추정되기에 향후 SNAP 지급이 셧다운의 향배를 가를 예정이다.




방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr
