강남구, ‘일자리 통합지원센터’ 구청 1층에 문 열어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

공공·민간 일자리 안내·상담 통합

서울 강남구(구청장 조성명)는 오는 7일 기존 일자리지원센터를 전면 개편한 ‘일자리 통합지원센터’를 구청 1층에 개소하고 본격 운영에 들어간다. 지난 15년간 6만8000여 명의 취업을 돕던 일자리지원센터가 구 전체 일자리 정책을 종합 조정하는 역할까지 확대하게 됐다.

강남구 일자리통합지원센터. 강남구 제공.

AD

이 센터는 구민이 희망하는 다양한 일자리 정보를 한곳에서 제공하고 상담, 취업 연계, 교육, 창업 지원 등 모든 서비스를 원스톱으로 제공한다. 기존에는 부서별로 흩어져 있던 정보를 통합해 공공·민간기업 채용 정보까지 안내해 효율성을 높였다.

상담 내용을 분석해 구직자 수요를 데이터베이스화하고, 이를 바탕으로 새로운 일자리 사업을 개발하거나 기존 사업을 개선할 예정이다. 특히 청년, 경력단절 여성, 은둔형 청년 등 취업 취약계층에는 맞춤형 상담을 강화한다. 기업 수요조사, 산업 변화에 맞는 연계 사업도 함께 추진된다.

강남구청 본관 1층에서 직접 방문 이용 가능하며, 강남구 일자리 통합지원센터 누리집을 통해 채용정보, 상담신청 등 각종 서비스를 온라인으로도 쉽게 이용할 수 있다.

구는 일자리 관련 사업의 부서 간 중복을 줄이고 예산 낭비를 막기 위한 종합 조정 기능도 강화한다. 사업계획 사전검토 시스템을 통해 실효성 있는 정책을 추진할 계획이다. 개소식은 오는 7일 오전 11시 열린다.





AD

조성명 강남구청장은 “통합지원센터는 강남구 일자리 정책을 기획하고 실현하는 중추적 역할을 맡게 될 것”이라며 “모든 주민이 자신의 상황에 맞는 일자리를 찾을 수 있도록 데이터를 기반으로 실질적인 맞춤형 서비스를 제공하겠다”고 밝혔다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>