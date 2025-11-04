동명대 반려동물보건학과, 일본 학술대회 참가… 글로벌 실무역량 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

도쿄대 동물의료센터 방문 등 선진 시스템 직접 견학

동명대학교 반려동물보건학과가 지난달 25일부터 28일까지 3박 4일간 일본에서 열린 해외학술대회와 현장 견학 프로그램에 참여했다.

동명대 반려동물보건학과가 일본 학술대회에 참가하고 기념촬영하고 있다. 동명대 제공

이 프로그램은 학생들의 전공 실무역량 강화와 글로벌 감각 함양을 위해 마련됐다.

참가 학생들은 일본 수의생명과학대학에서 개최된 학술대회에 참석해 주제별 세션을 참관하고 최신 연구 동향을 살폈다. 또 해외 전문가 와 연구자들과 교류하며 국제적 시야를 넓혔다.

이들은 도쿄대학교 농학생명과학연구과 부속동물의료센터를 방문해 선진 동물의료 시스템과 진료 인프라를 직접 견학했다. 이어 현지 수의사와 응급의료진과의 간담회를 통해 다양한 임상 사례와 의료 현장의 운영체계를 공유했다.

참가 학생들은 "일본의 동물보건 환경을 직접 경험하면서 한국의 반려동물 의료 발전 방향을 고민할 수 있었다"며 "이러한 국제 교류 기회가 계속 이어지길 바란다"고 말했다.





동명대 관계자는 "이번 프로그램은 학생들이 전공 지식을 글로벌 시각에서 확장할 수 있는 계기였다"며 "해외 대학과 연구기관과의 협력 프로그램을 지속 확대할 계획"이라고 말했다.





