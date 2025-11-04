텀블러 세척기 'LG 마이컵', 경기도 21개 대학에 설치…YG고객 만난다

경기도와 대학생 텀블러 활성화 MOU
YG고객, 환경보호 등 가치소비 중시
마이컵의 기능과 편의성 체험 제공
연내 스타벅스 2000여개 매장에 설치 예정
기업 사옥 및 관공서로도 공급 확대
LG전자는 신개념 텀블러 세척기인 'LG 마이컵'을 경기도 내 21개 대학교에 설치해 젋은 세대(YG)의 고객들을 대상으로 제품 알리기에 나선다고 4일 밝혔다.
이 일환으로 LG전자는 경기도와 전날 수원시에 있는 경기도청에서 '대학생과 함께하는 텀블러 사용문화 활성화 캠페인 업무협약'을 맺었다. 이 자리에는 차성수 경기도 기후환경에너지국장과 윤대식 LG전자 대외협력담당(전무), 이향은 HS CX담당(상무) 등이 참석했다.
LG전자는 환경보호 등 가치소비에 관심이 많은 젊은 세대 고객의 특성을 고려해 경기도 내 21개 대학에 마이컵을 설치, 12만여 명의 재학생들이 일회용품을 사용하는 대신 편리하게 자신의 컵을 세척할 수 있도록 했다.
마이컵에는 LG전자가 지금까지 축적한 식기세척기 기술 노하우가 적용됐다. 360°로 회전하는 세척 날개와 65℃ 고압수로 텀블러 내·외부 및 뚜껑을 동시에 씻어 세척력이 뛰어나다. 이용 고객은 30초 내로 빠르게 세척해주는 '쾌속 코스'와 보다 꼼꼼히 세척 및 건조해주는 '표준 코스(4분)', '건조 코스(9분50초)' 등 3가지 코스를 상황에 맞게 선택할 수 있다.
마이컵은 글로벌 인증시험기관 'TUV 라인란드'로부터 대장균, 리스테리아, 살모넬라균 등 유해균 3종이 99.999% 제거되는 것으로 검증도 받았다.
마이컵 앱을 사용하면 마이컵이 설치된 주변 장소 확인 및 기기 사용 예약을 할 수 있고 차례가 되면 푸시 알림도 받을 수 있다. 마이컵 구독 서비스를 이용하면 3개월마다 전문 케어 매니저가 방문해 직접 관리하기 어려운 도어 하단 그릴, 세제와 린스 투입부 스팀 세척, 화면 터치부 동작 확인 및 외관 파손 점검, 세척조 내부 거름망 및 급수부 여과필터 교체 등 전문적인 관리 및 서비스를 제공한다.
마이컵은 일회용품 사용을 줄이기 위해 노력하는 기업간거래(B2B) 고객으로부터 많은 관심을 받고 있다. 연내 2000여 개 스타벅스 매장에 마이컵이 설치될 예정이며 기업 사옥, 관공서 등으로도 공급이 빠르게 확대되고 있다.
한편 LG전자는 텀블러 사용 문화를 확산하기 위해 마이컵 사용 인증 이벤트도 하고 있다. 다음 달 17일까지 마이컵 앱에서 이벤트 배너를 클릭 후 컵 세척을 1회 이상 완료한 회원 중 5천명을 추첨해 스타벅스 상품권 등을 증정한다.
지금 뜨는 뉴스
이향은 LG전자 HS CX담당은 "차별화된 고객경험을 제공하는 텀블러 세척기 마이컵으로 환경보호 등 가치소비에 관심이 많은 YG 고객의 마음을 사로잡을 것"이라고 했다.
김형민 기자 khm193@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>